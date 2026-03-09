Международният ден на жената е повод всеки мъж да отдаде своеобразен почит към жените в своя живот – защото за него често те са източник на сила, грижа и вдъхновение.

Но да почетеш жените не означава просто да подариш цвете на този ден. Истинската почит се изразява в уважение, благодарност и постоянна подкрепа. По всичко изглежда, че легендарният Христо Стоичков е напълно наясно с това. Заобиколен от толкова много жени в живота си, той не пропуска всячески да изрази обичта си към тях.

По повод вчерашния празник носителят на “Златната топка” сподели мила семейна снимка в социалните мрежи. На нея той позира, щастливо усмихнат, в компанията на любимите жени: съпругата Мариана, дъщерите Михаела и Христина и внучката Миа. Както и малкият Христо - най-новият член на семейството, който гордо носи името на известния си дядо.

„Моят 8-ми март! Пожелавам го на всекиго! Бъдете обичани, скъпи дами! Днес е вашият ден! Обичаме ви!“, написа към кадъра Христо Стоичков.

Снимка: Facebook.com/H8SHristoStoitchkov



За отрицателно време публикацията събра хиляди харесвания и коментари – за пореден път доказващи обичта на хората към големия български футболист.

Наскоро, на 8 февруари, цяла България отпразнува заедно със Стоичков неговия 60-годишен юбилей - изпращайки му безброй пожелания и изразявайки най-топли чувства.

Самият Христо отбеляза личния си празник по най-бляскав начин – с пищно тържество, заобиколен от близки хора. За случая той бе избрал луксозен столичен ресторант, където посрещна своите приятели, сред които и редица популярни личности – спортисти, музиканти и изпълнители.

Снимка: https://www.facebook.com/H8SHristoStoitchkov

Неотлъчно до футболната звезда бяха най-важните за него хора – съпругата, дъщерите и двамата внуци. А любопитно е, че само ден преди да отпразнува рождения си ден, Христо имаше още един повод за празник - годишнина от брака си с Мариана.

И тогава той не пропусна да почете любимата жена със силните думи: „38 години винаги заедно, винаги! Благодаря ти, че на този 7 февруари ми каза „Да“! Това е победата на живота ми! Обичам те безкрайно!“.

Христо Стоичков многократно е признавал, че без подкрепата на съпругата си не би се справил - Мариана е най-голямата опора за футболиста, особено в трудните моменти: наказания, контузии, напрежение и скандали. Тя винаги съзнателно е стояла далеч от медийното внимание - никога не търси публичност и избягва показния живот. Това е и една от причините бракът им да бъде толкова стабилен – Мариана се грижи за дома и децата, докато Христо се фокусира върху футбола.

Снимка: https://www.facebook.com/H8SHristoStoitchkov





„Мариана остана истинският приятел в живота ми!“, споделял е още Сточиков. А вчерашния Международен ден на жената се превърна в поредно доказателство за голямата любов на шампиона към своята половинка.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER