Днес българската легенда Христо Стоичков навършва 60 години! Един футболист, който успя завинаги да запише името си в историята на спорта – като изключителен талант и притежател на редица престижни отличия.



Но освен с безспорния си талант и силен дух, Христо ще бъде запомнен и с буйния си нрав и цветущите фрази, които без колебание изричаше – независимо от момента и ситуацията. Често те предизвикваха усмивки и настроение сред неговите фенове. Защото някои от тях, подобно на футболните му умения, попадаха „право в целта.“

Ето някои от изказванията в типичния му забавен и искрен стил:

94-а година бях щастлив човек. Аз поначало съм щастлив. Така съм се родил."

„Знам от къде съм тръгнал, знам къде съм бил и никога не съм правил това, което е нещо по-различно от моята съдба – да вървя по един начертан път.“

"Стига сте ме снимали бе, ей! Ще ви дрънна най-накрая, да вземете да мирясате."

"Който разбира от футбол, може да направи смени, който не разбира, да прави разбор след мача."

"Когато аз карах мерцедеси и беемвета, вие карахте колелета."

"От всеки цървул трандафор не става."

"Някои казват, че съм гений, други - че не уважавам тяхната страна… Ако помните, през 1993 г. се наведох да завържа обувката си по време на френския национален химн.“

„Познавам го. Той е люта пиперка, точно като мен!“

"Парите не ме вълнуват и не ме правят по‑добър, защото богатството си има ползи."

„Това, което искам да кажа на всички българи е, че тези 20 000 лева, които ми ги искат бирниците, няма да им ги дам.“

„Който играе, получава контузии, който не играе, ще се удари в главата, ще се блъсне някъде“

„Айн-цу-цвайн-цу-дрън“

"Първо държавата се отказа от мен. Не родината, а държавата. Като скалъпи номера с данъците. Докато се занимаваха с мен - лапаха планини и морета, крадяха като триглави лами. Осъдих ги. Сега ме търсят да ми върнат парите, но на мен те не са ми нужни."

