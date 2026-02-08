Днес българската легенда Христо Стоичков навършва 60 години! Един футболист, който успя завинаги да запише името си в историята на спорта – като изключителен талант и притежател на редица престижни отличия.
Но освен с безспорния си талант и силен дух, Христо ще бъде запомнен и с буйния си нрав и цветущите фрази, които без колебание изричаше – независимо от момента и ситуацията. Често те предизвикваха усмивки и настроение сред неговите фенове. Защото някои от тях, подобно на футболните му умения, попадаха „право в целта.“
Ето някои от изказванията в типичния му забавен и искрен стил:
- 94-а година бях щастлив човек. Аз поначало съм щастлив. Така съм се родил."
- „Знам от къде съм тръгнал, знам къде съм бил и никога не съм правил това, което е нещо по-различно от моята съдба – да вървя по един начертан път.“
- "Стига сте ме снимали бе, ей! Ще ви дрънна най-накрая, да вземете да мирясате."
- "Който разбира от футбол, може да направи смени, който не разбира, да прави разбор след мача."
- "Когато аз карах мерцедеси и беемвета, вие карахте колелета."
- "От всеки цървул трандафор не става."
- "Някои казват, че съм гений, други - че не уважавам тяхната страна… Ако помните, през 1993 г. се наведох да завържа обувката си по време на френския национален химн.“
- „Познавам го. Той е люта пиперка, точно като мен!“
- "Парите не ме вълнуват и не ме правят по‑добър, защото богатството си има ползи."
- „Това, което искам да кажа на всички българи е, че тези 20 000 лева, които ми ги искат бирниците, няма да им ги дам.“
- „Който играе, получава контузии, който не играе, ще се удари в главата, ще се блъсне някъде“
- „Айн-цу-цвайн-цу-дрън“
- "Първо държавата се отказа от мен. Не родината, а държавата. Като скалъпи номера с данъците. Докато се занимаваха с мен - лапаха планини и морета, крадяха като триглави лами. Осъдих ги. Сега ме търсят да ми върнат парите, но на мен те не са ми нужни."
