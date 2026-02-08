Легендата на българския футбол Христо Стоичков празнува юбилей. На днешния 8 февруари, той навършва 60 години – години, изпълнени с предизвикателства и успехи. В основата на всичко е борбеният дух и неоспоримият талант, които го изстреляха на върха и записаха със златни букви името му във футболната история.

Зад успешният футболист стоят години труд, лишения, но и огромна вяра в себе си. Защото не става дума става дума просто за талант и умения, а за дисциплина и способност да ставаш след всяко падане. Христо Стоичков доказа това – и се превърна в блестящ пример за човек, осъществил мечтата си, покорявайки света и държейки най-престижното индивидуално футболно отличие „Златната топка“!

Мечтите на едно момче

Неведнъж Христо е споделял, че се гордее с корените си и с това, откъде е“ тръгнал“. Израснал на село, при баба и дядо, от съвсем малък той тича след топката със своите връстници. Но това, както се оказва, не е просто едно детско занимание – много бързо футболът се превръща в мечта.

Мечта, която Христо започва стриктно да следва. Първи стъпки в организирания футбол прави в школата на Марица (Пловдив), а по-късно и за Хеброс (Харманли). След добрите мачове, които прави, той е забелязан и привлечен в столичния клуб ЦСКА.

Снимка: Facebook.com/H8SHristoStoitchkov

Останалото е история…

Още с първите си участия в ЦСКА проличава огромният му талант. Но и буйният нрав – заради който дори отстраняван от футбола. И все пак, превръща се в основна фигура за отбора, а през 1987 година прави дебют за националния отбор.

Следват годините в Барселона - пет пъти става шампион на Испания, носител на Купата на Краля, 4 пъти печели суперкупата на Испания. Два пъти е включван в сборния отбор на света.

Снимка: Getty Images

Човекът отвъд футбола

„Знам от къде съм тръгнал, знам къде съм бил и никога не съм правил това, което е нещо по-различно от моята съдба – да вървя по един начертан път“, заявявал е категорично Христо в интервю за bTV.



И животът му е доказателство за неговата целеустременост. При това не само в качеството му на спортист, а и като човек. Той е категоричен, че за него семейството е най-важно – въпреки невероятната футболна кариера и световна слава. А любовта му със съпругата му Мариана е като „извадена“ от романтичен филм – една случайна среща и обич, продължила вече толкова години…

Любовта над всичко

Христо Стоичков неведнъж е признавал, че без подкрепата на съпругата си не би издържал на напрежението и отговорностите, които идват със славата.

Двамата се запознават още преди големите успехи. Срещат се случайно в един магазин. За Христо това е любов от пръв поглед. И без колебание директно заявява на младата жена: „Ти ще си“. И така, вече толкова години, Мариана и Христо са заедно и се подкрепят един друг.



Любопитно е, че само ден преди юбилея на футболиста, двамата отбелязаха още една годишнина от своята сватба. „38 години винаги заедно, винаги! Благодаря ти, че на този 7 февруари ми каза Да! Това е победата на живота ми! Обичам те безкрайно!“, написа емоционално Христо към снимката, която публикува в социалните мрежи и на която е в компанията на любимата съпруга.

Семейството и най-голямата радост: внуците

Мариана винаги е била най-голямата опора за футболиста, особено в трудните моменти - наказания, контузии, напрежение и скандали. Тя съзнателно стои далеч от медийното внимание, не търси публичност и избягва показния живот. Това е и една от причините бракът им да бъде толкова стабилен – Мариана поема грижата за дома и децата, докато Христо се фокусира върху футбола.

„Децата тя ги изгледа, защото аз на всеки 48 часа хващах самолета, за да играя някъде. Тя се отдаде на семейството. А когато сме имали дразги, просто излизах от дома за 2-3 часа“ – разказал е Христо Стоичков. И е искрено е добавял: „Мариана остана истинския ми приятел в живота ми!“

Снимка: Facebook.com/H8SHristoStoitchkov

Плод на любовта между Христо и Мариана са двете дъщери. В последните години те поднесоха на своя баща най-големия подарък – две внучета: 9-годишната Миа от по-голямата дъщеря Михаела и Христо-младши, който се появи в края на 2024 г. – дете на по-малката дъщеря на футболиста Христина.

