Съвременният дядо е винаги ангажиран и в движение – нагърбил се със стотици задачи, срещи и планове за утрешния ден. За него е недопустимо да стои на едно място, защото той все още е отворен и любопитен към света. А е и винаги добре поддържан.

Но колко и да е запълнен денят му, дядото винаги ще намери време за най-любимите същества в живота си - своите внуците. Той може и да е зает, но щом чуе детски смях, оставя всеки ангажимент настрана. Защото за него най-важната „работа“ е да бъде до тях – с обич, търпение и усмивка.

И щом има съвременни секси баби, логично е да има и такива дядовци. И, да, наистина има! Ето кои са те.

Александър Сано

През 2024 г. актьорът стана дядо – и моментално това се превърна и в любимата му нова роля. Оттогава насам той не пропуска повод да сподели колко щастлив е с внучката си Беатрис. Дъщерята на Антоанет Пепе и Иво Карамански е вече на цяла една годинка.

Венелин Венков

Вече щастлив дядо е и българският музикант. Голямата дъщеря на бившия барабанист на „Ку-ку Бенд“ Паулина го дари с внучка в началото на 2025 г. Венелин изрази огромното си вълнение с думите: "Щастлив съм да се похваля! Може да ми викате дядо Венко“.

Васил Драганов

"Дядо съм на Далина!“, написа актьорът от забавното шоу "Комиците" през ноември, 2025 г, неуспявайки да скрие радостта си. Малката Далина е плод на любовта между дъщерята на Драганов – Любов и половинката ѝ Йордан, с когото са заедно от няколко години.

Наско Сираков

Той е горд дядо на три внучки. Най-голямата той и семейството му посрещнаха през 2016 г., а двете по-малки – през 2020 г. Футболистът с най-много голове в историята на Левски е изключително щастлив в своето женско царство – не с само внучките, но и с дъщерите Славея и Виолета.

Христо Стоичков

Още една българска футболна легенда може да се похвали с факта, че е щастлив дядо. Христо Стоичков има две внучета – 9-годишната Миа от по-голямата си дъщеря Михаела и Христо-младши, който се появи в края на 2024 г. – дете на по-малката дъщеря на футболиста Христина.

Георги Кадурин

Известният актьор посрещна първата си внучка в края на 2024 г. Дъщеря му Лора го дари с момиченце на име Матея. Детето е плод на любовта между Лора и Лило, който пък е син на писателката Теодора Димова – дъщеря на големия български писател Димитър Димов.

Сашо Диков

Журналистът и републикански шампион по ски алпийски дисциплини има двама внука – които изпълват ежедневието му с радост. По-големият е Александър, който в началото на 2025 г. навърши 6 години, а по-малкият Илиян се появи през през декември 2020 г. Дъщерята на Сашо Диков – Петя често споделя снимки на своите наследници, включително и в компанията на популярния им дядо.

Благовест Аргиров

Единият от най-известните български близнаци у нас и обичани изпълнители вече е дядо на трима внука – все момчета. Те са от синовете му, които от години живеят в чужбина.

Кръстю Лафазанов

Любимият на публиката комедиен актьор се радва на двама внуци – едно момче и едно момиче. Те са деца на по-голямото му дете - дъщерята Елица. Баткото се роди в средата на 2016 г. и носи името на своя дядо, а малката Елица проплака през 2018 г. Неведнъж актьорът е споделял колко щастлив се чувства, че има внуци, като единствено съжалява, че не може да им отдели нужното време – тъй като пътува много заради служебните си ангажименти.

Евгени Йонов

Художникът и съпругата му певицата Белослава често споделят в социалните мрежи снимки с внучката си Яна – която е тяхната най-голяма радост. Момиченцето се роди през есента на 2023 г. и е дете на дъщерята двойката – Божидара.

