Големите имена навършват 60! През 2026 г. редица световни звезди - от шоубизнеса, спорта и чак до кулинарията – празнуват юбилей. Вижте кои известни личности ще отбележат шестото си десетилетие и си припомнете най‑ярките моменти от техните бляскави кариери.

Звездите, които навършват 60 през 2026 г.

Синди Крауфорд

Синди Крауфорд ще празнува големия си юбилей на 20 февруари тази година. Тя е една от най-емблематичните супермодели на 80-те и 90-те години, чиято бенка над горната устна се превърна в символ на сексапил и класически стил. Тя е лице на големи марки като Revlon, Versace и Maybelline, краси кориците на стотици списания и е сред първите супермодели, които се снимат без дрехи за Playboy.

След като оставя моделството, тя развива успешни бизнес проекти, води телевизионни предавания, пише книги и продължава да бъде модна икона и вдъхновение за поколения.

Христо Стоичков

Българската футболна легенда, считан за един от най-великите играчи в историята на българския футбол, е роден на 8 февруари. Той печели "Златната топка" през 1994 г. след успешна кариера в "Барселона" и националния отбор, водейки България до полуфинал на Световното първенство през 1994 г.

Стоичков е известен със своята страст, голмайсторски инстинкт и харизма на терена.

Синтия Никсън

Синтия Елън Никсън е американска актриса, активистка и театрален режисьор, най-известна с ролята си на адвокатката Миранда Хобс в хитовия сериал "Sex and the City" и филм продълженията му, както и в "And Just Like That….". Тя е родена на 9 април.

Тя започва кариерата си още като тийнейджърка на Бродуей, печели множество награди като Еми, Тони и Грами, и е активна в множество социални каузи, включително такива за здравеопазване и права на LGBTQ+ общността.

Гордън Рамзи

Гордън Рамзи е британски шеф-готвач, ресторантьор, телевизионен водещ и автор на кулинарни книги, известен със своя строг характер и перфекционизъм. Родената на 8 ноември звезда, притежава множество ресторанти, носители на звезди "Мишлен" и е водещ на популярни кулинарни предавания като Hell’s Kitchen, MasterChef и Kitchen Nightmares, които го превръщат в глобална телевизионна личност.

Джанет Джаксън

Джанет Джаксън е американска певица, композиторка, танцьорка и актриса, част от легендарното семейство Джаксън. Тя е родена на 16 май. Става глобална звезда с албуми като "Control" (1986) и "Rhythm Nation 1814" (1989), които не само доминират класациите, но и въвеждат нови музикални и визуални стандарти в попа и R&B стила. Продала е над 100 млн. плочи и държи рекорди в Billboard, а в кариерата си е носителка на множество награди, включително Grammy и има звезда на Алеята на славата.

Дейвид Шуимър

Дейвид Шуимър е американски актьор и режисьор, най-известен с ролята си на Рос Гелър в култовия телевизионен сериал "Приятели", който му донесе международна слава и постоянна популярност. Освен в тази продукция, Шуимър има множество други роли в киното и телевизията, както и участия на театрална сцена, демонстрирайки разнообразен артистичен талант.

На 2 ноември 2026 г. той ще празнува 60-ия си рожден ден.

Хелена Бонъм Картър

Британската актриса е родена на 26 май. Тя става известна със своите запомнящи се и често ексцентрични роли - от "A Room with a View" до "Хари Потър" и "Чарли и шоколадовата фабрика".

Номинирана е за множество награди, включително Оскар, и носителка на БАФТА, тя е призната за една от най-талантливите актриси на своето поколение, съчетавайки класически театър с голямо кино.

Майк Тайсън

Майкъл Джерард "Майк" Тайсън е американски бивш професионален боксьор, считан за един от най-големите тежкоатлети на всички времена, роден на 30 юни.

На едва 20 години става най-младият световен шампион в тежка категория, като държи едновременно титлите на WBC, WBA и IBF - рекорд, който остава легендарен.

Кариерата му е белязана от страшна сила и агресивен стил, но и от множество противоречия извън ринга, които включват правни проблеми и лични изпитания.

Холи Бери

Холи Бери е американска актриса, модел и продуцент, известна със своя дългогодишен принос в киното и телевизията. Тя става първата афроамериканска жена, спечелила „Оскар“ за най-добра актриса за ролята си в драмата "Monster’s Ball" (2001), което се смята за исторически момент в наградите на Академията.

Преди киното Бери работи като модел и участва в конкурси за красота, включително като първа подгласничка на Miss USA и финалистка в Miss World през 1986 г. Тя прави пробив във филми като "Boomerang", "X-Men" и "Die Another Day", а кариерата ѝ обхваща жанрове от блокбъстъри до силни драматични роли.

Патрик Демпси

Патрик Демпси е американски актьор и състезател с автомобили, най-известен с ролята на д-р Дерек Шепърд в сериала "Анатомията на Грей", която го направи любимец на публиката по целия свят. Освен актьорството, Демпси участва и в автомобилни състезания, демонстрирайки страстта си към моторните спортове.

На 13 януари той празнува своя голям юбилей.

Салма Хайек

Мексиканско-американската актриса и продуцентка е родена на 2 септември. Тя започва кариерата си в теленовели, преди да се премести в Холивуд и да се утвърди като международна звезда. Тя получава световно признание с ролята си в биографичния филм "Frida" (2002), за който е номинирана за "Оскар". Освен като актриса, Хайек е активна и в продуцентски проекти, социални каузи и има собствена линия козметични продукти.

Адам Сандлър

Адам Сандлър, роден на 9 септември, е американски актьор, комик, сценарист и продуцент, известен със своите комедийни роли в хитове като "Happy Gilmore", "Billy Madison" и "The Waterboy". Сандлър също така е забележителен с драматичните си превъплъщения, като в "Uncut Gems" показва широкия си диапазон от таланти.

Той също така участва в създаването на филми чрез собствената си продуцентска компания и е сред най-популярните звезди в Холивуд.

