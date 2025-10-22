„Анатомията на Грей“ е най-дълго излъчваната медицинска драма в американската телевизионна история. Обичаният сериал, който навлиза в своя 22-ри сезон, е отправна точка за успешната кариерата и слава на десетки актьори.

Много от оригиналните актьори отдавна вече не е част от поредицата – те напускат, за да участват в други известни телевизионни предавания, да се развиват на театралната сцена или в киното. От Патрик Демпси, чиято раздяла със сериала съкруши феновете до Сандра О, която напусна през 2014 г. - ето къде са днес някои от най-запомнящите се звезди на сериала.

Теса Ферер

Тя влезе в образа на д-р Лия Мърфи, в периода 2012-2017 г. Героинята ѝ първоначално беше уволнена в сезон 10 поради недостатъчна квалификация като хирург и отново бе върната в сезон 13. След което изчезна без обяснение. Всъщност, Теса започва участия в други продукции, сред които и минисериала на Hulu — „Catch-22“, в който играе заедно със своя далечен братовчед Джордж Клуни.

Снимка: Getty Images

Сандра О

След десет сезона като любимата на феновете д-р Кристина Янг, Сандра О реши, че е време да продължи напред и окончателно напусна през 2014 г. Оттогава актрисата стана световноизвестна с ролята си в отличения с множество награди шпионски трилър „Killing Eve“. Наскоро Сандра направи своя музикален дебют в операта „Дъщерята на полка“ на композитора Гаетано Доницети.

Снимка: Getty Images

Катрин Хейгъл

Тя стана известна с ролята на стажантката д-р Изи Стивънс, но днес е по-разпознаваема с участието си във филми като „27 сватби“, „Позабременяла“ и „Новогодишна нощ“. По-скоро тя се завърна на телевизионния екран с главна роля в сериала на Netflix — „Firefly Lane“, заедно със Сара Чалк от „Scrubs“.

Снимка: Getty Images

Патрик Демпси

Д-р Дерек Шепърд бе любимецът на зрителите – и те бяха наистина натъжени, когато той загина при автомобилна катастрофа в 11-и сезон. И също толкова емоционално разтърсени, когато той се появи отново в един сън в 17-и сезон. След напускането на сериала, Патрик Демпси се утвърди като кинозвезда с роли във филми като „Омагьосана“, „Героят на моите мечти“ и „Бебето на Бриджит Джоунс“.

Снимка: Getty Images

Кейт Уолш

Актрисата беше въведена в сериала в средата на първия сезон като отчуждената съпруга на Дерек. След няколко сезона и участие в спин-офа „Частна практика“, тя напусна, за да се отдаде на други проекти. Най-скоро зрителите я видяха в хита на Netflix „Емили в Париж“, където играеше Маделин Уилър, бившата шефка на героинята на Лили Колинс.

Снимка: Getty Images

Ерик Дейн

След като напусна сериала през 2012 г., актьорът, който изигра д-р Марк Слоун получи важна роля в сериала на HBO „Еуфория“, където играе строгия, взискателен баща на Нейт. През април, 2025 г. актьорът бе диагностициран с амиотрофична латерална склероза. Тогава той сподели пред People: „Благодарен съм, че моето любящо семейство е до мен, докато преминавам през този нов етап от живота ми. Моля за уединение и разбиране в този труден момент.“

Снимка: Getty Images

През 2023 г. Патрик Демпси бе избран за най-секси мъж - още, вижте във видеото:



Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK