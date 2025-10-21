Джан Яман все по-убедително се утвърждава като най-успелия турски актьор, далеч отвъд границите на родината си. В последните години той живее и работи в Италия, където се радва на все по-голяма слава.
Наскоро Джан бе отличен с престижната наградата Filming Italy Venice Award на 82-рия филмов фестивал във Венеция.
А сега той се превърна в истинска сензация, влизайки в ролята на героя Сандокан – пиратът от края на XIX век, измислен от италианския писател Емилио Салгари.
Серилът, създаден по романа е вече факт и дори официално бе представен преди дни на Фестивала на киното в Рим.
Романтичната сага за приключение и свобода всъщност е не просто римейк на шестсерийната минипоредица от 1976 г. Това е съвсем нов прочит на историята на Сандокан, по-комплексен, по-човечен, по-съвременен - по думите на създателите му.
„Искахме да модернизираме тази пиратска история в италиански стил“, казва режисьорът Ян Мария Микелини. „Персонажите са написани с повече дълбочина: Сандокан започва като Робин Худ на моретата, но разбира, че истинската свобода е тази, която те кара да даваш от себе си на другите.“
Джан Яман и ролята на живота му
Няма да е пресилено, ако се каже, че Сандокан се превърна в най-значимата роля за турския актьор. Поне до момента. Тя му дава световна слава и го утвърждава като международна звезда.
Яман споделя, че се е подготвял за ролята в продължение на пет години, изучавайки всяка подробност: „Такава роля идва рядко в живота на актьора. В началото се концентрирах върху физическата част, но открих, че емоционалната е още по-интензивна. Сандокан е страдащ, аскетичен, но и ироничен човек – научих от него, че дори в болката трябва да умееш да се усмихваш.“
Успех на цената на всичко
Макар привидно да изглежда лесно, на Джан всъщност се налага да извърви нелек път към славата. Дълго време му е нужно, за да успее да се наложи в световните кино среди. А и често е обект на нападки и негативизъм. Не само професионалния, но ли личния му живот е постоянно подлаган на критика – включително и личните му връзки и злоупотребата с алкохола.
Лично щастие
И сякаш напук на негативизма, турският актьор е щастлив в последната си връзка. От няколко месеца той официално излиза със Сара Блум, известен продуцент и ди джей в Италия. И вече не крие отношенията си с нея дори често споделя общи снимки в социалните мрежи.
А как и защо Христо Мутафчиев се превъплъти в ролята на пират - вижте в любопитното видео:
Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK
Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM
Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK