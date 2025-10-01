Мерт Рамазан Демир и Афра Сарачоулу се срещат за първи път на снимачната площадка на сериала „Златно момче“ през 2022 г. И от екрана любовта им се пренася и в живота.

За кратко двамата се превръщат в една от най-популярните и обичани двойки в Турция. Интересът към тях е огромен – следвани са на всяка крачка, а случващото се в личния им живот е в заглавията на таблоидите.

В края на миналата година обаче се появиха първите слухове за раздяла. Като причина за това се сочеше Мерт, който е известен с любовния си живот. Актьорът дори нееднократно бе забелязван в компанията на други жени, което още повече подсили съмненията за раздяла.

Но до момента нито Афра, нито Мерт са кометирали по какъво и да е начин публично раздялата си, припомня Digital Phablet.

Упоредно с това те не потвърждават и все по-ширещите се напоследък нови твърдения за това, че пак са заедно. След като отново се събраха за трети сезон на „Златно момче“, романтичните истории за тях отново влизат в заглавията на турските издания.

Според Аlbawaba Мерт Рамазан Демир е този, който иска да иска да се помири с Афра Сарачоолу. Или поне така твърди източник, близък до актьора. „Въпреки че все още нищо не е официално, говорих с няколко души и те твърдят, че Мерт и Афра отново са заедно“, казва още източникът. И добавя: „Не съм „натискал“ прекалено много по въпроса. Тепърва ще видим дали ще има развитие на ситуацияата.“

Наскоро Мерт Демир, чийто последен работен проект е сериала „Bize Kimse Olmaz“ („Нищо не ни се случва“), беше забелязан в истанбулския кварта „Етилер“. И бе отворен към въпросите на преследващите го журналисти. Той с готовност отговори, че жената, с която наскоро е бил забелязан е „приятелката на брат му“, но така и не коментира слуховете, че той и Афра Сарачоолу са се събрали отново.

Трети сезон на "Златно момче" може да бъде гледан всяка делнична вечер по bTV Story:

