Тимъти Шаламе и Кайли Дженър бяха заснети да си разменят неловка целувка, след като актьорът триумфира с награда „Златен глобус“. Смущаващият момент се случи след като Кайли Дженър пропусна да премине по червения килим на бляскавата церемония.

Актьорът получи отличието за най-добра мъжка роля в игрален филм (мюзикъл или комедия) на церемония за ролята си във филма „Върховният Марти“, която се проведе снощи, пише "Сън".

30-годишният Шаламе изглеждаше въодушевен от наградата, връчена му от Дженифър Лопес. Въпреки това феновете не можаха да не забележат неловкия момент между него и партньорката му от три години - 28-годишната Кайли Дженър.

Когато чу името си, актьорът стана, за да приеме статуетката на сцената, като целуна припряно риалити звездата, а устните им едва се докоснаха.

За да изглежда моментът още по-неловко, и двамата бяха с широко отворени очи, докато се целуваха.

След като излезе на сцената, зрителите се запитаха дали Тимъти Шаламе ще спомене Кайли Дженър в речта си, като се има предвид, че по-рано този месец я обсипа с похвали, докато получаваше награда на Critics’ Choice Awards.

В крайна сметка актьорът отправи кратко обръщение от едно изречение към приятелката си в края на речта си, казвайки: „За моята половинка – обичам те". Парньорката му не скри усмивката си, като беше облечена в прилепнала сребриста рокля. Тя не пропусна да прегърне колежката на Шаламе във филма – Одеса А’зион, която седеше отляво на нея.

Феновете бързо отбелязаха момента в социалните мрежи, като мнозина го нарекоха „странен“ и „неловък“.

„Кайли да не би да не е знаела, че той ще спечели? Изглеждаше напълно неподготвена за тази целувка“, написа един от последователите на звездната двойка в социалните мрежи, слагайки плачещо емоджи към коментара си.

„По-добре просто да се бяха прегърнали, вместо тази неловка целувка“, коментира друг.

„Обикновено са толкова сладки, но това беше малко странно“, добави трети.

Въпреки това изглежда, че двойката се опита да компенсира гафа пред камерата, тъй като по време на рекламните паузи двамата са били заснети да си разменят множество целувки. На една от снимките, разпространена от американското издание на "Сън", се вижда как Дженър е вдигнала ръцете си във въздуха, показвайки средни пръсти, докато лицето на Шалама е хладнокръвно застинало.

Тимъти Шаламе премина сам на червения килим на звездното събитие, тъй като Кайли Дженър го пропусна и пристигна точно навреме за началото на церемонията.

Снимка: Getty Images

Кайли Дженър неотлъчно подкрепяше гаджето си през целия награден сезон, а двамата дори бяха стиковали визуално тоалетите си на предишните събития.

Наскоро двойката се появи в оранжеви тоалети на премиерата на „Върховния Марти“ в Лос Анджелис миналия месец.

Феновете дори са убедени, че Тимъти и Кайли са тайно сгодени, след като я забелязаха с масивен диамантен пръстен на безименния пръст на лявата ръка в TikTok видео.

Снимка: Getty Images

Макар двойката все още да не е обявила дали е направила следващата крачка във връзката си, вътрешен източник разкри пред „Сън“, че двамата имат пълен достъп до домовете си.

Съобщава се също, че Кайли Дженър имала „толкова много дрехи и обувки“ в апартамента на Тимъти Шаламе в Ню Йорк, че звездата от A Complete Unknown е бил принуден да премести част от вещите си в склад, за да освободи място за половинката си.

Вижте повече за наградите "Златен глобус" 2026 в следващото видео:

