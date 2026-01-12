Тъмните кръгове под очите са сред най-упоритите козметични проблеми, с които почти всяка жена рано или късно се сблъсква. Често обвиняваме липсата на сън, но истината е, че причините могат да варират от генетика до неправилна диета и специфично стареене на кожата.

Много от нас инвестират в десетки околоочни кремове, без да виждат реален резултат. Но каква е причината? Не всяко средство работи за всеки тип тъмни кръгове. Според водещи експерти в естетичната медицина, ключът към сияйния поглед се крие в правилното идентифициране на проблема и подбора на съставки, които таргетират конкретната причина за появата на сенките.

Ето четири основни типа тъмни кръгове и как да се справите с тях според професионалисти, сочи Hello.

1. Генетични или още наследствени

Снимка: iStock

Тези кръгове се появяват още в ранна възраст и са резултат от генетично унаследена по-тънка кожа под очите или по-висока концентрация на пигмент в тази зона.

Тъй като тези тъмни кръгове са част от вашата структура, пълното им премахване е трудно, но можете да ги туширате с хидратиращи съставки като хиалуронова киселина, които визуално уплътняват кожата.

2. От недоспиване или още васкуларни

Снимка: iStock

Когато не спим достатъчно, кръвообращението около очите се забавя, което води до застой на кръв и характерния синкав или лилав оттенък. Лошата хигиена на съня също така дехидратира кожата, правейки съдовете по-видими. Тук студените компреси и кремовете с кофеин идват на помощ. Те свиват съдовете и дренират зоната.

3. Свързани с възрастта или още структурни

Снимка: iStock

С годините губим колаген и еластин, кожата става по-фина, а подкожните мазнини се преразпределят, създавайки хлътвания, които изглеждат като тъмни сенки.

На помощ идват тежката артилерия – ретинол за стимулиране на колагена и пептиди, които стягат кожата.

4. Пигментни или хиперпигментация

Снимка: iStock

Те често са резултат от излагане на слънце без защита или триене на очите, което активира производството на меланин. Изглеждат по-скоро кафеникави, отколкото сини.

Можете да подобрите състоянието на кожата си с изсветляващи съставки като витамин С, ниацинамид и задължително ежедневен SPF фактор, дори и през зимата.

Златните правила на експертите

Снимка: iStock

Освен правилната козметика, начинът ни на живот играе решаваща роля. Експертите напомнят да внимавате със солта. Прекомерната консумация на сол води до задържане на течности и подпухналост, което прави кръговете още по-забележими.

Хидратация отвътре също е важна. Пиенето на вода е фундаментално за еластичността на деликатната зона около очите.

Правене на маски веднъж седмично. Използването на хидрогелни пачове с алое вера или хиалурон може да даде на кожата ви необходимото освежаване.

Съдържанието, включително текстове, графики, изображения и други материали, е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на индивидуално решение, свързано със здравето или процедури за красота. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

Фактори, които провокират неравномерно оцветяване по кожата вижте ето тук:

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER