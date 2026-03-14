Кастингите за новия, 12-и сезон на музикалното риалити „Гласът на България“ вече текат с пълна сила. За това разказа екипът на bTV в предаването „Тази събота“, откъдето се включиха на живо от мястото на прослушванията в София.

Зад вратите на кастинг залата кандидатите вече демонстрират таланта си пред журито. Според организатора на кастинга Десислава Ненкова интересът е изключително голям и много хора продължават да се записват дори в последния момент.

„Има много участници, както на кастингите, които минаха досега, така и тези два дена. Атмосферата е много спокойна, много приятна, очакваме много участници. Очакваме и такива, които все сега ще дойдат да се регистрират“, обясни тя.

Добрата новина за желаещите е, че дори хората без предварителна регистрация могат да се явят на прослушването.

„Разбира се! Да, могат да дойдат тук. Ще го регистрираме на място и ще минат през жури“, уточни Ненкова.

Какво търси журито в бъдещите участници? Освен силен глас – и достатъчно смелост да излязат на сцената.

„Разбира се да имат глас, да имат психиката да могат да издържат. Тоест, трябва им глас и малко смелост. Талант и малко смелост, за да могат да продължат напред“, каза още тя.

Още на този етап от кастингите екипът е впечатлен от някои от кандидатите и техния талант.

„Имаше наистина много интересни участни кандидати по-скоро и страхотни таланти. Мисля, че ще е един много силен и интересен сезон“, допълни организаторът.

След кастингите кандидатите ще трябва да изчакат следващата стъпка в подбора.

„Очакват да им се обадим до края на април и вече да продължат нататък, ако са одобрени. Следват, както знаете, кастингите на тъмно“, обясни Ненкова.

За най-добрите изпълнители пътят може да ги отведе чак до голямата сцена на музикалното шоу.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER