Ролан Гарос отдавна не е само тенис турнир. Червените кортове на Париж се превръщат и в моден подиум, на който най-големите звезди на спорта демонстрират не само талант, но и впечатляващ стил. През 2026 г. няколко тенисисти успяха да привлекат вниманието не само с играта си, но и с визиите си. Тазгодишното издание на турнира отново доказва, че тенисът и модата вървят ръка за ръка!

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Наоми Осака

Безспорно една от най-впечатляващите визии тази година беше на Наоми Осака. Японската тенисистка се появи в Париж с персонализирани модели, създадени от дизайнера Кевин Жермание в колаборация с Nike. Сред акцентите бяха черен корсет с ръчно декорирани мъниста, ефирна плисирана пола и златист тенис екип с пайети, вдъхновен от светлините на Айфеловата кула. Модните издания определиха появата ѝ като една от най-запомнящите се в историята на турнира.

На корта Осака също показа силна игра. По време на турнира тя беше сред поставените състезателки и достигна до осминафиналите, където отстъпи пред световната №1 Арина Сабаленка. Въпреки отпадането си, японката продължава да се утвърждава като една от най-влиятелните фигури както в тениса, така и в света на модата.

Снимка: Getty Images

Арина Сабаленка

Арина Сабаленка заложи на специално изработен от Nike червено-черен екип, който беше представен още преди старта на турнира. Цветовата комбинация подчертаваше агресивния ѝ стил на игра, а спортната рокля се отличаваше с елегантна кройка и модерни линии. Освен това беларускинята привлече внимание и с впечатляващите си бижута, които станаха тема на разговор по време на турнира.

Сабаленка пристигна в Париж като световна №1 и оправда очакванията. Тя достигна четвъртфиналите след победа над Наоми Осака и продължи да бъде сочена като една от основните фаворитки за титлата.

Новак Джокович

Новак Джокович остана верен на Lacoste и тази година. Сърбинът носеше специално създадена за Ролан Гарос 2026 колекция в характерни земни тонове, вдъхновени от цвета на клей корта. Особено внимание привлече и уникалното му яке с рисунка на вълк – символ, който Джокович свързва със своята лична философия и спортен дух.

На корта рекордьорът по титли от Големия шлем пристигна като един от фаворитите, но турнирът не се разви според очакванията му. Въпреки това Джокович отново показа защо остава сред най-разпознаваемите лица в световния тенис и една от големите звезди на Ролан Гарос.

Снимка: Getty Images

Анастасия Потапова

Рускинята Анастасия Потапова отново демонстрира афинитета си към модата, като избра визии, съчетаващи спортна функционалност и елегантни детайли. Тя заложи на модерни силуети, нежни цветове и прецизно подбрани аксесоари, които я наредиха сред най-стилните участнички в Париж.

Що се отнася до представянето ѝ, Потапова продължава да се утвърждава като едно от интересните имена в женския тенис. Макар да не достигна до заключителната фаза на турнира, тя остава стабилна част от световния елит и редовно присъства в топ 50 на ранглистата.

Снимка: Getty Images

Матео Беретини

Матео Беретини отново доказа защо често е наричан един от най-стилните мъже в тура. Италианецът заложи на изчистена визия с класически спортни линии и премиум материи, които подчертаха типичната за него комбинация от спортна елегантност и увереност.

На корта Беретини преживява един от най-силните си турнири през последните години. След поредица от контузии той достигна до четвъртфиналите в Париж за първи път от 2021 г. и показа, че отново може да бъде фактор в битката за големите титли.

Снимка: Getty Images

Елина Свитолина

Елина Свитолина заложи на изчистена и елегантна спортна визия, която подчертаваше естествената ѝ харизма. Украинката от години е сред тенисистките с най-изискан стил както на корта, така и извън него, а Париж не направи изключение.

Турнирът беше емоционален за нея. Свитолина достигна до исторически четвъртфинал срещу своята сънародничка Марта Костюк. Макар да не успя да продължи напред, тя отново затвърди позицията си сред най-уважаваните и постоянни състезателки в женския тенис.

Снимка: Getty Images

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