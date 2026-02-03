"Страданията са породени от погрешно мислене."

- Бодхидхарма

Бодхидхаарма (в Китай наричан Да Мо, в Япония Дарума; живял приблизително 440 – 528 г.) е легендарен индийски будистки учител, монах. Смята се за създателя и първи патриарх на школата Чан в Китай, а също така и 28-и патриарх и пряк наследник на Буда в Индия, макар и да няма солидни доказателства за това.

Въпреки че различни писмени източници говорят за практикуването на различни видове борби и бойни умения от най-дълбока древност, за основател на съвременните бойни изкуства се приема легендарният Бодхидхарма. Той е бил будистки монах, основоположник на учението зен. Живял е през 6 век от новата ера. Роден е в Индия, която напуска за да провъзгласи своето учение по света. Смята се, че той е основател на също така легендарния манастир Шаолин.

Бодхидхарма противопоставил своето учение на даоизма, като казвал, че за да се постигне Просветление (Сатори) е нужно да надмогнеш съзнанието си и да постигнеш пълен контрол над него. А за да направиш това е нужно първо да надмогнеш тялото си. За целта той създал няколко комплекса от физически упражнения, които учениците му е трябвало да практикуват всеки ден. Тези упражнения послужили по-късно за основа на първите форми в бойните изкуства.

