Арлинг Холанд се оказа в центъра на една от най-неочакваните здравни кампании в социалните мрежи. Снимки на футболната звезда от Норвегия бяха използвани като „учебен материал“ за обяснение на менструалния цикъл - по забавен и лесен за разбиране начин. Защото щом жените могат да разберат Световното първенство, то и мъжете могат да разберат какво се случва по време на менструация!

Базираната в Дубай компания за женско здраве Hiya Healthcare създаде публикация, използвайки различни кадри от футболните мачове с лицето на Холанд, за да представи четирите основни фази на женския цикъл.

Кампанията е насочена към „мъжете, които все още не разбират“ какво се случва с женското тяло през месеца. Вместо стандартна медицинска схема, авторите решават да използват езика на футбола - с познати на феновете моменти като напрежение, енергия, умора и емоционални реакции.

Как Арлинг Холанд представя четирите фази на цикъла

В публикацията различните изражения и моменти от кариерата на норвежкия нападател са поставени в ролята на илюстрации към отделните етапи:

Менструална фаза - снимки с по-сериозно или напрегнато изражение, които символизират дискомфорт, промени в настроението и нужда от почивка

- снимки с по-сериозно или напрегнато изражение, които символизират дискомфорт, промени в настроението и нужда от почивка Фоликуларна фаза - моменти, в които Холанд изглежда зареден с енергия и готов за действие, свързани с периода, когато нивата на естроген постепенно се повишават

- моменти, в които Холанд изглежда зареден с енергия и готов за действие, свързани с периода, когато нивата на естроген постепенно се повишават Овулация - кадри, представящи увереност, сила и отлична форма

- кадри, представящи увереност, сила и отлична форма Лутеална фаза - снимки, които с чувство за хумор са свързани с по-силен глад, умора, прекомерно мислене и емоционалност

Макар публикацията да е направена с хумористична цел, тя успя да привлече внимание към тема, която често остава неразбрана - как хормоналните промени могат да влияят на енергията, настроението и физическото състояние на жените.

„Най-неочакваната асистенция“ на Холанд

Потребителите в социалните мрежи бързо разпространиха публикацията, като много от тях похвалиха нестандартния подход. Според коментарите именно използването на популярен футболист е помогнало сложна тема да бъде представена по-достъпно за хора, които иначе рядко биха се заинтересували от нея.

Снимка: Getty Images

Важно е да уточним, че самият футболист не е свързан с кампанията като официален партньор, а неговите снимки са използвани от медицинската страница като част от креативна концепция.

Междувременно Холанд продължава да бъде сред най-обсъжданите футболни лица в света, седмици след края на Мондиал 2026 и отпадането на националния отбор на Норвегия от първенството - не само заради представянето си на терена, но и заради присъствието си в социалните мрежи. Той често коментира публикациите, свързани с него и бързо става един от любимците на алгоритъма в онлайн пространството.