Изявите на Ерлинг Холанд на Световното първенство по футбол през 2026 г. привлякоха огромно внимание, но покрай тях интернет откри и още една сензация – руския модел Анастасия Костромитина, която стана вайръл сензация заради поразителната си прилика със звездата на Манчестър Сити.

Въпреки че Норвегия отпадна на четвъртфиналите след загуба от Англия, Холанд остана сред най-коментираните футболисти на турнира. А в социалните мрежи мнозина започнаха да се шегуват, че нападателят има „отдавна изгубена сестра близначка“.

Коя е Анастасия Костромитина?

Анастасия Костромитина е 24-годишен руски модел, който работи за московската модна агенция MOTION. В социалните мрежи тя публикува както професионални фотосесии, така и видеа, в които пресъздава характерните пози, изражения и снимки на Ерлинг Холанд.

Именно тези клипове я превръщат в интернет феномен. Днес тя има над 165 000 последователи в Инстаграм, а популярността ѝ продължава да расте.

Едно от най-гледаните ѝ видеа, в което имитира норвежкия нападател, вече е събрало над 110 милиона гледания и повече от 6,3 милиона харесвания.

Всичко започва като шега

Костромитина признава, че никога не е била футболен фен и дълго време дори не е следяла кариерата на Холанд.

„Първо една приятелка ми каза, че приличам на този футболист. После започнаха да ми го повтарят приятели и семейството ми, и така нещата постепенно се разраснаха“, разказва тя.

Първоначално сравнението изобщо не ѝ харесва: „Честно казано, в началото не можех да разбера с какво приличам на него. Още по-малко разбирах защо ме сравняват с мъж футболист.“

От неудобство до световна популярност

С времето обаче Анастасия приема ситуацията с чувство за хумор.

Когато Холанд се превръща в една от звездите на Световното първенство, в интернет се появява тенденция хора, които приличат на него, да публикуват забавни видеа.

„Казах си: защо пък не? След като всички ми повтаряха, че приличам на него, реших и аз да се включа.“

Решението се оказва повече от успешно.

„Сега видеото ми има над 100 милиона гледания. Никога не съм очаквала, че ще стане толкова вирусно. А гледанията продължават да се увеличават“, казва тя.

Приликата ѝ носи нови професионални възможности

Неочакваната популярност променя и кариерата на младия модел.

Според самата нея все повече марки се свързват с нея за рекламни кампании именно заради вирусната ѝ известност.

„Сега имам повече работа и повече рекламни ангажименти. Мисля, че това е страхотно“, заявява тя.

Костромитина признава, че се надява Ерлинг Холанд да е видял видеата ѝ и да ги приема със същото чувство за хумор.

Най-голямото ѝ желание обаче е съвсем просто:

„Много бих искала един ден да си направим селфи.“

Макар преди никога да не се е интересувала от този спорт, днес Анастасия вече редовно следи мачовете.

„Честно казано, никога не съм била футболен фен. Не следях особено футбола. Но сега определено знам много повече за него и гледам Световното първенство.“