Когато Арлинг Холанд излезе на терена на Световното първенство по футбол през 2026 г., той не просто оправда очакванията - превърна се в един от най-обсъжданите играчи на турнира. Голмайсторът на Норвегия поведе отбора си към историческо представяне, а след победата над петкратния световен шампион Бразилия на осминафиналите затвърди репутацията си на един от най-доминантните нападатели в света.

С двата си гола срещу "селесао" Холанд помогна на Норвегия да достигне за първи път в историята си до четвъртфинал на световно първенство, а към този момент е сред лидерите в битката за "Златната обувка" на Мондиал 2026.

Но зад впечатляващата физика, скоростта и головете стои нещо много по-интересно - начин на живот, в който възстановяването е също толкова важно, колкото и тренировките.

Йогата

Докато мнозина свързват Холанд единствено със силови упражнения и бързи спринтове, в програмата му от години присъства и йога. Именно тя помага на почти двуметровия нападател да запази гъвкавостта си въпреки внушителната мускулна маса.

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Редовните йога практики подобряват мобилността на ставите, баланса и контрола върху тялото – качества, които се виждат във всяко негово движение в наказателното поле. Освен физическите ползи, упражненията подпомагат концентрацията, дишането и по-бързото възстановяване след натоварване.

В съвременния професионален спорт йогата отдавна не е запазена територия само за любителите на уелнес. Все повече елитни футболисти я използват като част от подготовката си именно заради способността ѝ да намалява риска от травми и да подобрява функционалната сила.

Една от най-разпознаваемите запазени марки на норвежкия футболист е именно начинът, по който празнува головете си - с медитативна поза, наподобяваща йога позата лотос (Падмасана).

След попадение той сяда със скръстени крака, поставя ръцете върху коленете си в мудра и затваря очи – символ на вътрешен баланс и концентрация.

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Сънят

Холанд многократно е казвал, че ако трябва да избере един навик, който най-много е подобрил представянето му, това е качественият сън.

Нападателят се стреми към между 10 и 11 часа сън в денонощието, като често включва и кратка следобедна дрямка. Няколко часа преди лягане ограничава синята светлина от електронните устройства, а понякога използва и специални очила, които подпомагат естественото производство на мелатонин.

Днес науката потвърждава, че именно по време на дълбокия сън организмът възстановява мускулите, регулира хормоните и укрепва имунната система – фактори, които могат да бъдат решаващи при натоварения календар на професионалния футбол.

Хранене без компромиси

Диетата на Холанд също предизвиква интерес. В документалния филм Haaland: The Big Decision той разказва, че консумира и субпродукти като телешко сърце и черен дроб, защото ги смята за естествен източник на витамини и минерали.

Снимка: https://www.instagram.com

В различни медийни публикации се твърди, че дневният му калориен прием достига около 6000 калории в периодите на най-интензивни натоварвания. Важно е обаче да се отбележи, че подобен хранителен режим е строго индивидуален и е съобразен с професионален спорт на най-високо ниво, а не е универсална препоръка.

Възстановяване

Освен тренировките, Холанд инвестира сериозно във възстановяването. Сред методите, които използва, са криотерапия, специализирани процедури за намаляване на възпаленията и внимателно планирани дни за почивка.

Именно възстановяването позволява на нападателя да поддържа високата си интензивност в поредица от мачове.

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Световното по футбол 2026

Мондиалът в САЩ, Канада и Мексико е първо световно първенство за Холанд с националния тим на Норвегия, след като страната се класира за финалите за първи път от 1998 година. Квалификацията беше постигната след впечатляваща кампания, в която Холанд реализира 16 гола в осем мача.

На самия турнир той продължи головата си серия и се превърна в двигател на норвежкия успех. Победата над Бразилия с 2:1, в която отбеляза и двата гола, остава един от най-големите моменти в историята на норвежкия футбол. След този успех Норвегия достигна исторически четвъртфинал, а Холанд затвърди мястото си сред фаворитите за голмайсторския приз на първенството.