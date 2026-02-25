Може би все още има хора, които не знаят каква е разликата между йога и пилатес, като и двете включват дихателни техники и движения на тялото. Въпреки че на пръв поглед може да изглеждат сходни, двете физически активности имат различни концепции, цели и техники. Лятото наближава - вие избрахте ли какво ще спортувате?

Както йогата, така и пилатесът са популярни форми на упражнения в различни фитнес класове. Разбирането на разликите между тях ще ви помогне да изберете вида упражнения, които най-добре отговарят на нуждите на тялото ви и фитнес целите ви.

Разликата между йога и пилатес

Произход

Първата разлика между йога и пилатес може да се види в техния произход. Йогата е древна практика, произхождаща от Индия и еволюирала в продължение на хиляди години. тя се фокусира не само върху физическата форма, но и върху психическия баланс и духовността. Йога практиката съчетава пози на тялото (асани), дихателни техники (пранаяма) и медитация.

Междувременно, пилатесът е създаден от немски анатом през 1926 г. като метод за кондициониране на тялото и осигуряване на рехабилитация за ветерани от Първата световна война. Тази практика бързо се развива като начин за изграждане на сила на торса и повишаване на издръжливостта, особено за тези, които се занимават с балет и танци и се нуждаят от възстановяване от контузии, цитирано от страницата на клиниката в Кливланд.

Снимка: Canva

Техники на упражненията

В йогата обикновено заемате една поза и я задържате за няколко секунди до минути или плавно преминавате в следващата. Основният фокус е балансът, гъвкавостта, релаксацията и осъзнатото дишане.

Пилатесът, от друга страна, изисква първо да стабилизирате мускулите на торса си, след което да движите ръцете или краката си, за да развиете сила и контрол. Движенията са по-структурирани и повтарящи се, което ви позволява постепенно да изграждате мускулна сила.

Използване на уреди

Йога обикновено се прави само върху постелка, без допълнително оборудване. Пилатес може да се прави върху постелка или с помощта на специализирано оборудване като реформър, което обикновено се предлага в студиата за пилатес.

Снимка: Canva

Ползи за здравето

Според WebMD, от здравна гледна точка, йогата може да осигури множество ползи, като например:

Помага за облекчаване на болки в гърба и врата

Подобряване на баланса и гъвкавостта

Подпомага добрия сън

Намалява стреса и главоболието от напрежение

Помага за контролиране на теглото

Облекчава симптомите на менопауза

Снимка: iStock

Ползите от пилатес са:

Увеличава силата на мускулите на корема

Подобрява стойката, увеличава гъвкавостта

Облекчава болката в долната част на гърба

Подпомага рехабилитацията от наранявания

Няколко проучвания, проведени от експерти, показват, че пилатесът може да помогне за намаляване на болката в гърба и врата, сколиозата и дори множествената склероза. Въпреки че не е аеробно упражнение, Пилатес е ефективен за намаляване на стреса, което има положителен ефект върху здравето на сърцето.

Цели

Йога практиката е насочена към подобряване на цялостното физическо и психическо здраве, включително увеличаване на гъвкавостта, мускулната сила и баланса на тялото.

При пилатесът основната цел е да се увеличи силата на торса, гъвкавостта и да се подобри стойката чрез контролирани движения, които съчетават дишане и умствена концентрация.

Снимка: Instagram.com/ivana_music_bulgaria/

Този вид упражнения се фокусират върху мускулния баланс, стабилността на гръбначния стълб и укрепването на коремните, гръбните и тазовите мускули, за да се подобри ежедневната мобилност.

Как да правите йога за лице срещу бръчки - вижте в следващото видео.

