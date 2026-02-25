Може би все още има хора, които не знаят каква е разликата между йога и пилатес, като и двете включват дихателни техники и движения на тялото. Въпреки че на пръв поглед може да изглеждат сходни, двете физически активности имат различни концепции, цели и техники. Лятото наближава - вие избрахте ли какво ще спортувате?

Както йогата, така и пилатесът са популярни форми на упражнения в различни фитнес класове. Разбирането на разликите между тях ще ви помогне да изберете вида упражнения, които най-добре отговарят на нуждите на тялото ви и фитнес целите ви.

Разликата между йога и пилатес

Произход

Първата разлика между йога и пилатес може да се види в техния произход. Йогата е древна практика, произхождаща от Индия и еволюирала в продължение на хиляди години. тя се фокусира не само върху физическата форма, но и върху психическия баланс и духовността. Йога практиката съчетава пози на тялото (асани), дихателни техники (пранаяма) и медитация.

Какво представлява Кундалини йога и как тя пробужда божествената енергия в нас

Междувременно, пилатесът е създаден от немски анатом през 1926 г. като метод за кондициониране на тялото и осигуряване на рехабилитация за ветерани от Първата световна война. Тази практика бързо се развива като начин за изграждане на сила на торса и повишаване на издръжливостта, особено за тези, които се занимават с балет и танци и се нуждаят от възстановяване от контузии, цитирано от страницата на клиниката в Кливланд.

Снимка: Canva

Техники на упражненията

В йогата обикновено заемате една поза и я задържате за няколко секунди до минути или плавно преминавате в следващата. Основният фокус е балансът, гъвкавостта, релаксацията и осъзнатото дишане.

Пилатесът, от друга страна, изисква първо да стабилизирате мускулите на торса си, след което да движите ръцете или краката си, за да развиете сила и контрол. Движенията са по-структурирани и повтарящи се, което ви позволява постепенно да изграждате мускулна сила.

След свалените килограми – защо Анна от „Живот на кантар“ избра пилатес (ВИДЕО)

Използване на уреди

Йога обикновено се прави само върху постелка, без допълнително оборудване. Пилатес може да се прави върху постелка или с помощта на специализирано оборудване като реформър, което обикновено се предлага в студиата за пилатес.

Снимка: Canva

Ползи за здравето

Според WebMD, от здравна гледна точка, йогата може да осигури множество ползи, като например:

  • Помага за облекчаване на болки в гърба и врата
  • Подобряване на баланса и гъвкавостта
  • Подпомага добрия сън
  • Намалява стреса и главоболието от напрежение
  • Помага за контролиране на теглото
  • Облекчава симптомите на менопауза

Снимка: iStock

Ползите от пилатес са:

  • Увеличава силата на мускулите на корема
  • Подобрява стойката, увеличава гъвкавостта
  • Облекчава болката в долната част на гърба
  • Подпомага рехабилитацията от наранявания
  • Няколко проучвания, проведени от експерти, показват, че пилатесът може да помогне за намаляване на болката в гърба и врата, сколиозата и дори множествената склероза. Въпреки че не е аеробно упражнение, Пилатес е ефективен за намаляване на стреса, което има положителен ефект върху здравето на сърцето.

Цели

Йога практиката е насочена към подобряване на цялостното физическо и психическо здраве, включително увеличаване на гъвкавостта, мускулната сила и баланса на тялото.

При пилатесът основната цел е да се увеличи силата на торса, гъвкавостта и да се подобри стойката чрез контролирани движения, които съчетават дишане и умствена концентрация.

Снимка: Instagram.com/ivana_music_bulgaria/

Този вид упражнения се фокусират върху мускулния баланс, стабилността на гръбначния стълб и укрепването на коремните, гръбните и тазовите мускули, за да се подобри ежедневната мобилност.

Как да правите йога за лице срещу бръчки - вижте в следващото видео. 

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER