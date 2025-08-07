Произходът на Кундалини йога се корени в древната индийска духовна традиция и е свързан с тантра, веданта и раджа йога. Това е учение, предавано в продължение на хиляди години от учител на ученик в тайна, поради неговата сила и трансформираща способност.

Що е то Кундалини?

Кундалини е санскритски термин, който буквално означава "навита" или "свитa като змия". В йогийската и тантрическата традиция той се използва, за да обозначи скритата духовна енергия, която се намира в покой в основата на гръбначния стълб - в енергийния център, наречен Муладхара чакра.

Духовно и енергийно значение

Кундалини се разглежда като първична, божествена енергия, която всеки човек носи в себе си. Тя е пряката ни връзка с божественото и с безграничната любов. Просветление, осъзнаване и пълно разгръщане на съзнанието могат да се случат, ако Кундалини се пробуди. Обикновено тази енергия е „заспала“ и остава неактивна през по-голямата част от живота, освен ако не бъде събудена умишлено чрез определени духовни практики, най-често с редовна практика на Кундалини йога.

Какви са ползите от Кундалини йога?

Подобряване на концентрацията и менталното състояние.

Намаляване на стреса и тревожността.

Повишаване на енергията и жизнеността.

Балансиране на емоциите.

Засилване на интуицията и усещането за вътрешна свързаност.

Много практикуващи споделят, че Кундалини йога им помага да се свържат по-дълбоко със себе си и да живеят по-съзнателно и целенасочено.

Внимание и препоръки

Кундалини йога е мощна практика и е важно да се подхожда към нея с уважение и осъзнатост. За начинаещи е препоръчително да започнат под ръководството на опитен учител, за да се избегнат физически или психически дисбаланси. Също така, практиката на този вид йога може да доведе до силни вътрешни преживявания. Ако имате психическо заболяване или чувствителност, е добре да се консултирате с лекар или терапевт преди да започнете пътуването си в духовния свят.

Основни видове упражнения в Кундалини йога

1. Асани (пози)

Позите, наречени асани в Кундалини йога могат да бъдат:

динамични - повтарящи се движения

- повтарящи се движения статични - задържане на определена поза за определено време - от 1 до 11 минути или повече.

Обичайни асани:

Котешка поза - за раздвижване на гръбнака

Поза дете - за почивка и заземяване.

Лотосова поза или обикновена седнала поза - за медитация и дишане.

Дихателните практики са най-важни в правилното изпълнение на Кундалини йогата.

Някои основни дихателни техники:

Огнено дишане - бързо, ритмично коремно дишане през носа. Стимулира енергията и прочиства организма.

Дълбоко йогийско дишане - пълно дишане през носа с ангажиране на корем, гръден кош и ключици.

Редувано дишане през ноздрите - балансира двете мозъчни полукълба и нервната система.

Индивидуалните преживявания при пробуждане и издигане на Кундалини енергията през седемте чакри са с различен интензитет при всеки човек. Въпреки това, съществуват някои често срещани физически усещания, които масово присъстват в духовните приключения на повечето. Сред тях са леки изтръпвания, усещане за гъдел или движение на енергия нагоре по гръбначния стълб, което понякога се възприема като електрически импулс или интензивна топлина.

Когато тази енергия достигне по-високите енергийни центрове - като третото око и Коронната чакра е възможно да се появят главоболие, натиск в челото или усещане за напрежение в областта на черепа, но тези симптоми отминават бързо и след тях идва ред на чистата радост и вътрешна хармония.

Снимка: iStock

