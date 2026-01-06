Вероятно, всяка година, малко преди 6-и и 7-и януари, се питате кой от двата дни беше Йорданов и кой Иванов. След което започвате да пишете пожелания на празнуващите, като се надявате да не пропуснете някой близък от списъка с приятели.

На 6 януари е Йордановден, а на 7 януари е Ивановден, но и на двата празника, не празнуват само Йордан и Иван, а и други имена. На първата дата имен ден имат имената написани тук.

Ето хората с кои имена празнуват на Ивановден:

Мъжки имена – Иван, Иво, Йоан, Ивайло, Калоян, Ваньо, Йово, Йовко, Йовчо, Йото, Йонко, Жан, Ивелин, Яни, Янислав, Янимир, Яне, Янко, Янин, Яник, Янек, Яника, Янаки, Яно, Яньо, Янчо.

Името Калоян произлиза от старобългарското „Кало Йоан“, в превод „красив Йоан“. Затова името Йоан и заради това се счита като част от празника.

Жан също празнува на Ивановден, въпреки че на пръв поглед името не изглежда да е директно свързано с Иван или Йоан. Това е така поради историческите и етимологични причини, свързани с развитието на името.

Женски имена – Иванка, Ивана, Ива, Ивайла, Ивет, Ивета, Йоана, Йоанна, Иванина, Ивон, Калояна, Ивиана, Ванина, Ваня, Йова, Йовка, Йовелина, Йонка, Жана, Жанет, Ивелина, Ина, Инка, Ивона, Янислава, Янимира, Яна, Янка, Янета, Яниса, Янита, Янина.

На Ивановден се чества Свети Йоан Кръстител – един от най-важните християнски светци. Той кръщава Исус Христос в река Йордан, и затова празникът е свързан с кръщението и пречистването.

ТРАДИЦИИ И ОБИЧАИ НА ИВАНОВДЕН

Къпането в течаща вода, река или друг водоем е много популярен обичай, който символизира пречистването и новото начало.

Празникът е свързан с кръщението на Исус Христос от Свети Йоан в река Йордан. Затова на много места се извършват обреди, които напомнят за кръщенето, като осветяване на вода и осветяване на предмети и пространства.

На Ивановден се ходи на гости на близки, кумове, роднини и приятели. Често се носят подаръци като хляб, вино, месо или други домашни продукти.

На празничната трапеза обикновено има свинско месо, кървавица, наденица, пиле, баница и домашно приготвена питка.

Младите момичета правят ритуали, за да узнаят бъдещия си съпруг. Те могат да слагат разни предмети под възглавницата или да хвърлят неща в огъня с надеждата да сънуват знак за бъдещето си.

В някои райони на България има обичаи да се палят огньове. Съществува вярване, че огънят прогонва злите духове и носи здраве и благоденствие през годината.

На Ивановден често се пеят песни за здраве, берекет и плодородие. Възрастни хора или деца обикалят къщите и пеят, като за всяко добре изпълнено пожелание получават дарове.

