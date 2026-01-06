Вероятно, всяка година, малко преди 6-и и 7-и януари, се питате кой от двата дни беше Йорданов и кой Иванов. След което започвате да пишете пожелания на празнуващите, като се надявате да не пропуснете някой близък от списъка с приятели.

На 6 януари е Йордановден, а на 7 януари е Ивановден, но и на двата празника, не празнуват само Йордан и Иван, а и други имена. На първата дата имен ден имат имената написани тук.

Ето хората с кои имена празнуват на Ивановден:

Мъжки именаИван, Иво, Йоан, Ивайло, Калоян, Ваньо, Йово, Йовко, Йовчо, Йото, Йонко, Жан, Ивелин, Яни, Янислав, Янимир, Яне, Янко, Янин, Яник, Янек, Яника, Янаки, Яно, Яньо, Янчо.

Името Калоян произлиза от старобългарското „Кало Йоан“, в превод „красив Йоан“. Затова името Йоан и заради това се счита като част от празника.

Жан също празнува на Ивановден, въпреки че на пръв поглед името не изглежда да е директно свързано с Иван или Йоан. Това е така поради историческите и етимологични причини, свързани с развитието на името.

Женски именаИванка, Ивана, Ива, Ивайла, Ивет, Ивета, Йоана, Йоанна, Иванина, Ивон, Калояна, Ивиана, Ванина, Ваня, Йова, Йовка, Йовелина, Йонка, Жана, Жанет, Ивелина, Ина, Инка, Ивона, Янислава, Янимира, Яна, Янка, Янета, Яниса, Янита, Янина.

На Ивановден се чества Свети Йоан Кръстител – един от най-важните християнски светци. Той кръщава Исус Христос в река Йордан, и затова празникът е свързан с кръщението и пречистването.

ТРАДИЦИИ И ОБИЧАИ НА ИВАНОВДЕН

  • Къпането в течаща вода, река или друг водоем е много популярен обичай, който символизира пречистването и новото начало.
  • Празникът е свързан с кръщението на Исус Христос от Свети Йоан в река Йордан. Затова на много места се извършват обреди, които напомнят за кръщенето, като осветяване на вода и осветяване на предмети и пространства.
  • На Ивановден се ходи на гости на близки, кумове, роднини и приятели. Често се носят подаръци като хляб, вино, месо или други домашни продукти.
  • На празничната трапеза обикновено има свинско месо, кървавица, наденица, пиле, баница и домашно приготвена питка.
  • Младите момичета правят ритуали, за да узнаят бъдещия си съпруг. Те могат да слагат разни предмети под възглавницата или да хвърлят неща в огъня с надеждата да сънуват знак за бъдещето си.
  • В някои райони на България има обичаи да се палят огньове. Съществува вярване, че огънят прогонва злите духове и носи здраве и благоденствие през годината.
  • На Ивановден често се пеят песни за здраве, берекет и плодородие. Възрастни хора или деца обикалят къщите и пеят, като за всяко добре изпълнено пожелание получават дарове.

