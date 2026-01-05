Днес България се сбогува с Димитър Пенев - емблемата на българския футбол. Стотици изпращат от този свят седемкратния шампион на България и петкратен носител на Купата на страната с ЦСКА и безспорния треньор номер едно на ХХ век.

Стратегът почина преди два дни, на 80-годишна възраст. И макар да знаем, че великите хора не си отиват, а остават да живеят в историята и спомените, нямам как да не скърбим за човека Димитър Пенев. А безспорно този момент най-труден е за най-близките хора – неговото семейство.

Отвъд футбола и терена, Димитър Пенев бе човек, безкрайно привързан към семейството си – съпругата Надежда, дъщерята Екатерина, двете внучки и двете правнучки. Едно истинско „женско царство“, в което, иначе строгия треньор, се чувстваше, щастлив и обграден с любов.

По-малката му внучка, която носи името на баба си Надежда е определяла Димитър Пенев като „дядо мечта“.

„Където и да ходеше винаги се връщаше с куфари, пълни с подаръци. Изключително много се грижи за нас“, споделя тя преди време в предаването „Търси се“, когато гост бе именно нейният дядо.

Снимка: bTV

Нейното име е избрано от самият Пенев, защото тя се ражда малко преди националния ни отбор по футбол да замине за световното първенство в Америка пре 1994 г.

„Казах, че тя ще е моята „надежда“ за успех“, спомня си Димитър Пенев. И Надежда наистина носи късмет на своя дядо, а и на цяла България – със спечеленото от отбора четвърто място в света.

Днес Надежда живее в Лондон, където заедно със съпруга си отглежда своята малка дъщеря. Тя дълго време се е занимавала със спорт, а впоследствие учи журналистика. В крайна сметка обаче избира да живее извън България.

Освен на своите внучки и правнучки, Димитър Пенев ще липсва и на единствената си дъщеря. Макар той често да е отсъствал в детските ѝ години – тъй като е пътувал много, включително зад граница.

Снимка: bTV

„Детските ми спомени са свързани предимно с неговото отсъствие. Често се прибираше късно през нощта, но никога не пропускаше да ме погали по главата и да ми остави подарък. Баща ми е изключително добър и коректен човек, а връзката помежду ни е много силна“, споделя Екатерина пред камерите на bTV.

Чрез видеото - още веднъж да почетем паметта на легендата Димитър Пенев:

