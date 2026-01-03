Един достойно изживян живот, посветен на футбола, хората и смисъла в това да награждаш себе си, докато даваш на другите. Димитър Пенев завинаги остава емблема на българския футбол. Вечната легенда на ЦСКА. 7 пъти шампион на България, спечелил 5 пъти Купата. Великите не си отиват, те просто спират да присъстват. А ние ще си спомняме...

Как се става легенда и колко е труден пътя?

Талант по наследство - предначертана страст към футбола

Димитър Пенев е роден през 1945 г. в Мировяне - китно селце близо до София, в семейството на Душко и Любка. Той започва своите първи тренировки Локомотив София, а за мъжкия тим играе два сезона. Привидно кратко време, но напълно достатъчно, за да стане шампион за сезон 1963/1964.

В едно от интервютата си, Димитър Пенев споделя, че и баща му, и дядо му са били футболисти. Така става ясно, че страстта му към футбола е предначертана, а както всички ние знаем - човек не може да избяга от съдбата си. И не само това, понякога толкова силно се оплита в нишките на съдбата, че дори става шампион и заживява в сърцата на хиляди фенове завинаги!

Легендата на ЦСКА - "взрив" от победи

Но как започва всичко?

ЦСКА сами са потърсили Димитър Пенев, след дълги наблюдения и категорично решение, че няма как да изпуснат такъв талант. Родителите му веднага се съгласяват и това поставя начало на неговата невероятна кариера. Пената, както му казват близки и приятели, е толкова добър, че изиграва 90 мача за националния отбор. А това е изключително трудно в онези конкуретнтни времена. В едно от интервютата си за bTV, Димитър Пенев открито е споделял:

"Условията не бяха както сегашно време, но всичките деца, които са от мъжки род, момчета, бяха по игрищата, сгурия. Махалите, улиците бяха пълни с деца. Сега, в последните две-три годни, минавам често през София и не виждам в училищата деца да играят някакъв спорт, не за ден, за два, а година-две"

1994 - Онзи подвиг, който ще надвие и смъртта

Под ръководството на Димитър Пенев, националният ни отбор постига най-големия си успех - четвъртото място на Мондиала в САЩ! И, разбира се, всички се приклянат пред този подвиг, независимо от кой клуб са. Пенев неведнъж е казвал, че когато работиш с футболисти, трябва да бъдеш истински, за да постигнеш успех.

Но най-голямата победа е любовта!

Великият Димитър Пенев постига не една и две големи победи във футбола. Самият той признава обаче, че най-голямата му победа е любовта. Онзи момент, в който той и близкият му приятел Борис Гаганелов се женят за близначките Надежда и Вяра. Така за него започва щастието извън терена.

Пената, който с малко думи разкриваше необятни вселени

Пената рядко даваше интервюта и често предпочиташе да мълчи. Но когато говореше, всички ние слушахме и определено имаше какво да научим. Над какво да поразсъждаваме. Какво да променим. Важни уроци, за които оставаме вечно признателни и благодарни. Привидно само умират легендите. Безсмъртен - духът им в сърцата остава вечно да гори!

