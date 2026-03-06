Холивудските легенди Райън Гослинг и Ева Мендес доказаха, че любовта им е по-силна от всякога, като нарушиха дългогодишното си правило да не се появяват заедно на публични места. В четвъртък, 5 март, двойката изненада целия свят в предаването „The Tonight Show Starring Jimmy Fallon“, отбелязвайки първата си обща изява от повече от десетилетие насам.

Поводът за гостуването на 45-годишния Гослинг бе предстоящата премиера на новия му филм Project Hail Mary, но актьорът бързо превърна ефира в лично обяснение в любов. Той организира екстравагантно празненство за 52-ия рожден ден на своята половинка, която скромно чакаше зад кулисите, сочи People.

Когато Мендес се появи на сцената под аплодисментите на публиката, тя беше облечена със синьо-бяла жилетка, съчетана с ретро дънки и тениска с лика на Джон Ленън и Йоко Оно. Райън, от своя страна, заложи на елегантно сиво сако със златни копчета.

Музикален поздрав и много конфети

Снимка: Getty Images

Кулминацията настъпи, когато оркестърът на гимназия „Норт Берген“ излезе на сцената, изпълнявайки мелодията за „Честит рожден ден“ специално за Ева. Развълнувана, тя благодари на Райън с нежна целувка по бузата, докато от тавана се сипеха празнични конфети.

Снимка: Getty Images

„Може да ме намерите в река Хъдсън утре“, пошегува се Гослинг, намеквайки за притеснението на съпругата си от голямото внимание, докато кавалерийски я държеше за ръка.

Защо се появяват заедно 10 години?

За последно видяхме двойката заедно на червения килим през 2013 г. Оттогава те избраха да пазят личния си живот извън светските списания и далеч от медиите. Ева Мендес, която през 2022 г. потвърди брака им чрез татуировката „de Gosling“, често е споделяла, че не се чувства комфортно да излага интимния им свят на показ. Двамата са родители на две дъщери – Есмералда и Амада.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER