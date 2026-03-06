Жизел Бюндхен разкри повече за уелнес навиците, които я поддържат силна, гъвкава и сияйна на 45 години. Супермоделът, майка на три деца и наскоро сертифициран инструктор по пилатес съчетава холистични практики с дисциплинирани тренировки, доказвайки, че дълголетието във фитнеса е начин на живот, а не просто временна тенденция.

По време на интервю за Vogue UK тя разказва за тренировъчния си режим и как се е променял през годините. „Сега, когато съм на 45, практикувам жиу-жицу, пилатес, йога и силови тренировки,“ споделя Жизел. „И дори вдигам тежести - нещо, което никога не съм мислела, че ще правя, но сега е изключително важно.“

„Тялото е дар и моята цел е да ставам по-силна всеки ден, така че когато съм на 90, да сърфирам с бастун,“ добави още тя.

Режимът на супермодела е насочен към изграждане на функционална сила и устойчивост, а не към суетата. От бойни изкуства до тренировки с тежести - тя се фокусира върху упражнения, които поддържат тялото ѝ способно и пъргаво.

Снимка: instagram.com/gisele/

Сертификат по пилатес

Наскоро Жизел получи сертификат за преподавател по пилатес, вдъхновена както от собственото си възстановяване, така и от сина си.

„Той спортува много, но за нищо на света не мога да го накарам да отиде на клас по пилатес. Просто отказва. Но предвид колко колко много помогна на мен тази физическа активност, знаех че ще помогне и на него – за някои от проблемите, които има. И сега практикуваме заедно, под мое ръководство.“

Снимка: instagram.com/gisele/

„Природата е моят храм“

Освен структурираните тренировки, Жизел Бюндхен отдава своята жизненост и на времето, прекарано сред природата. Всяка сутрин тя стъпва босa върху пясък или трева - ритуал, който описва като лечебен и центриращ, важен за регулиране на нервната система и намаляване на стреса.

„Природата е моят храм,“ споделя тя и допълва колко лечебно ѝ действа да бъде сред нея. „Светът, в който живеем днес, е много забързан и всичко се опитва да ни извади извън самите нас. Това разсейва и потокът от информация е огромен. За мен природата е лекарството.“

Нейната философия за здраве включва практики от традиционната китайска медицина, Аюрведа, билкови чайове и ежедневно време на открито. Тези навици, комбинирани с дисциплинирани тренировки, създават баланс между ума и тялото, който я поддържа енергична, устойчива и сияйна.

Още за тренировките на звездите - гледайте във видеото:



