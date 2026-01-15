Супермоделът Жизел Бюндхен отново привлече вниманието на феновете, след като се появи с мистериозно колие – не просто модна находка, а много повече. Моделката избра персонализирано диамантено колие със специални инициали, които може би съдържат ключ за името на нейното трето дете с настоящия ѝ съпруг Хоаким Валенте.

Тайнствена огърлица с послание или просто любим аксесоар?

Жизел публикува колекция от лични кадри в Инстаграм профила си, като на някои от тях, моделката носи загадъчно колие, което бързо предизвика огромен интерес сред интернет аудиторията. Тайнствената огърлица на екзотичната красавица е изработена от жълто 18-каратово злато от дизайнерката Катхарина Юнкерт и съдържа четири букви: „J“ за Валенте, „B“ и „V“ за по-големите ѝ деца Бенджамин и Вивиън, които Жизел има от предишния си брак с американския спортист Том Брейди, и „A“, което според мнението на анализатори и фенове вероятно е инициaлът на името на третото й дете, родено през февруари 2025 г. Пълното име на бебето все още не е официално обявено и това кара фенове да гадаят.

С публикацията си в Инстаграм, Бюндхен сподели и други лични моменти от живота си, включително семейни снимки и спомени от 2025 г.

Припомняме, че през декември 2025 г. Жизел Бюндхен и Хоаким Валенте официално сключиха брак на церемония във Флорида. Докато феновете и таблоидите продължават да спекулират за името на третото ѝ дете, акцентът върху бижуто показва как личните символи и модата могат да се обединят и да носят силно емоционално послание с безупречен стил.

