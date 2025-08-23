За Жизел Бюндхен отминаващите летните месеци бяха изпълнени с истинско щастие. Тя посвети изцяло времето си на своето все по-разрастващо се семейство и преди всичко на грижите за малкия си син, който се роди в началото на годината.

В профила си в Instagram бразилският супермодел сподели поредица от снимки, които дават поглед към преживяванията ѝ в последните месеци.  „Благодаря ти, лято, беше толкова добро с нас“, пише Жизел.

И е очевидно е, че Жизел има за какво да е благодарна. Тя е заобиколена от любимите си хора и с тях прекарва незабравими моменти под слънчевите лъчи и сред морските вълни. До нея неизменно е половинката ѝ Жоаким Валенте, който ѝ помага в грижите за малкия им син.

Бюндхен сподели и кадри, показващи и приятелските отношения между Валенте и двете ѝ деца от бившия ѝ съпруг Том Брейди - показвайки го как играе баскетбол със сина ѝ Бенджамин или пък билярд с дъщеря ѝ Вивиан.

Снимките са доказателство за специалната връзка, която се е развила в семейството, след  като децата ѝ с готовност приемат Валенте и новороденото си братче.

Бюндхен не пропусна да сподели и рядка снимка на най-малкия си наследник – чрез симпатично селфи, на което тя се усмихва щастливо на камерата, докато бебето се е сгушило кротко в прегръдките ѝ.

Снимка: instagram/gisele

Споделените кадри показват готовността на Жизел Бюхдхен да разкрива все повече детайли от личния си живот. След огромното медийното внимание към развода ѝ с Том Брейди, тя значително се отдръпна от общественото внимание, фокусирайки се изцяло върху децата и близките си.

Но вече има желание да споделя дори подробности за опита си като майка на новородено.

„Сега, когато моето мъниче спи по цяла нощ, отново контролирам рутината си“, каза тя в интервю за Vogue, публикувано през месец май.

„Всяка жена, която е станала майка, знае как липсата на сън може да промени всичко. Но в даден момент нещата си идват на мястото. И сега се чувствам истински благодарна – заради възможността да съм вкъщи с децата си и да се наслаждавам на всеки момент с тях. Смятам, че това е безценно.“

