С помощта на изкуствения интелект специалисти успяха да върнат гласа на жена, който тя губи преди повече от 25 години заради тежко заболяване. Нещо повече – новите технологии връщат емоционалната връзка в това семейство, защото децата ѝ не са чували гласа й от четвърт век.

Как Сара губи гласа си?

Лондончанката Сара Йезекиил губи способността да говори през 2000 г. заради заболяване на моторните неврони - амиотрофична латерална склероза. Това е заболяване, което води до прогресивна мускулна слабост, парализа и в повечето случаи загуба на говор. Болестта е неизлечима, а медицината може да предложи единствено поддържаща терапия. Диагнозата ѝ е поставена, когато тя е на 34 години, само няколко месеца след раждането на второто ѝ дете.

Втори шанс за нея и семейството чрез новите технологии

Години по-късно британска компания, занимаваща се с алтернативни решения за хора с увреждания, които изпитват затруднения с говорната комуникация, предлага на Сара да изпробва нова технология за възстановяване на гласа. За целта били нужни поне един час аудиозаписи с нейния истински глас. Но семейството успява да открие само стара видеокасета с няколко секунди звук. Изненадващо, именно този кратък фрагмент се оказва достатъчен, за да може екипът да създаде реалистичен модел на гласа ѝ.

Инженерите използват инструменти за обработка на аудиоданни. Те извличат гласа от записа, изчистват го от шумове и започват да създават първи фрази. Резултатът обаче бил разочароващ и далеч от истинското звучене на Сара.

Как се стига до истинския глас на Сара

Екипът се обръща към друга невронна мрежа (математически и компютърен модел, който имитира начина, по който работи човешкият мозък), обучена да възстановява липсващи звукови елементи и да предсказва интонация въз основа на хиляди гласови примери. След няколко експеримента специалистите успяват да възпроизведат изрази, които изпращат на Сара.

„След толкова дълго време аз наистина не можех да си спомня собствения си глас. Когато го чух отново, ми се прииска да заплача. Това е като чудо!“ споделя тя.

Близките ѝ потвърждават, че моделът е максимално близък до истинското ѝ звучене.

Сара признава, че този резултат я е вдъхновил и ѝ е върнал усещането за идентичност. „Мога отново да се чувствам като себе си,“ казва тя.

