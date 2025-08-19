Китайски учени разработват първия в света робот, напълно способен да износи и роди живо и здраво бебе. Хуманоидът, оборудван с изкуствена матка, ще бъде факт през следващата година, с продажна цена от около 12 000 евро.

Роботът е разработен от компанията Kaiwa Technology. Устройството, което те представят, не е просто инкубатор, а хуманоид, който може да възпроизведе целия процес - от зачеването до раждането. Изкуствена матка вече е напълно разработена и предстои имплантирането ѝ в „корема“ на робота, „така че човек и робот да могат да взаимодействат, с цел постигане на бременност“ – макар експертите все още не са предоставили подробности за това как яйцеклетката и сперматозоидите се оплождат и имплантират в изкуствената среда.

Новината за разработката предизвика оживени дискусии в социалните медии, като мнозина осъдиха технологията като етично проблемна и неестествена. Според тях лишаването на плода от майчина връзка е нещо наистина жестоко.

Други обаче подкрепиха иновацията, разглеждайки я като средство за улеснение за жените и начин да им бъдат спестени страданията, свързани с бременността.

Учените вече имат известен опит в това отношение – те правят успешни опити с преждевременно родени агнета, поддържайки ги живи в продължение на седмици чрез изкуствена матка – подобна буквално на голяма найлонова торба.

„Био пликът“ осигурява всичко необходимо на плода, за да продължи да расте и да се развива - хранителни вещества, кръвоснабдяване и защитен сак с околоплодна течност.

На подобен принцип учените се надяват, че разработеният робот ще може да поддържа плода от зачеването до раждането.

Идеята за изкуствената утроба не е нова - още 70-те години на миналия век феминистки активистки категорично се противопоставят срещу подобни концепции и разработки, тъй като могат да доведат до „края на жените“ и да намалят смисъла, който те извличат от уникалната способност на женската биология да създава живот.

Хуманоидната бременност обаче може да се разглежда и положителен инструмент при преждевременно раждане, както и за справяне с нарастващите нива на безплодие в световен мащаб.

Преждевременно раждане и рисковете, свързани с него

Около 10% от всички бременности в света водят до преждевременно раждане - определено като раждане преди 37-ма гестационна седмица, когато не всички органи на бебето са развити, включително сърцето и белите дробове.

Това е и основната причина за неонатална смъртност. Така че, вероятно си струва да се замислим за ползите от изкуствените утроби и предимствата, които биха предоставили на човечеството, пише Daily Mail.

А за Роки - първият хуманоиден робот в България, гледайте видеото:



