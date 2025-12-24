Всяко събитие от живота на Господ Иисус Христос е празник за вярващите през всички времена. На 25 декември отбелязваме Рождество Христово.

Празнуваме раждането, сретението (посрещане), кръщението, преображението, възкресението, дори обрязването Му (но не заради самото действие, а защото според еврейския обичай на този ден, осмия от раждането, при обрязването се дава и име на детето).

А ние помним думите на свети апостол Петър, казани пред юдейските първенци: "Под небето няма друго име, на човеци дадено, чрез което трябва да се спасим" (Деяния 4:12).

Сред всички тези знаменити дни най-почитани са Възкресението и Рождеството.

Снимка: iStock

Днес честваме явяването в човешка плът на Спасителя на света, но за вярващите по-голям празник е Възкресението, защото е върховата точка на спасението на цялото човечество.

За раждането на Иисус разказват двама евангелисти - Матей и Лука. Без големи подробности всеки един от тях предава по някои от събитията около това неповторимо и спасително Рождество. Научаваме как заченалата по свръхестествен път Дева Мария идва с Йосиф (възрастния мъж, на чиито грижи била поверена) във Витлеем, за да се "запишат" по време на заповяданото от император Август преброяване на населението.

Защото и двамата били от племето (коляното) на Юда и рода на Давид, а Витлеем бил град на това племе. Наближавало света Мария да роди и затова се движели бавно, а като пристигнали, в града вече нямало места.

Подслонили се в пещера, използвана от овчари за стадата. Там в една нощ се родил малкият Иисус и бил положен в яслите. В този миг пастирите, които били с овцете на полето, чули ангелска вест за раждането на Спасителя и призива на славното събитие: "Слава във висините Богу, на земята мир, между човеците - добра воля!".

Само тези думи да запомним и да спазваме, животът на земята би бил прекрасен.

На този ден своя празник отбелязват хората, които носят името Божан, Божидар, Божил, Божин, Емануил, Емил, Жан, Звездан, Звезделин, Звездьо, Ицо, Ичо, Кристиан, Кристиян, Младен, Радко, Радомир, Радосвет, Радослав, Радостин, Райко, Християн, Христо, Христофор, Ада, Адина, Божана, Божанка, Божидара, Емануела, Емилия, Жана, Звезда, Звезделина, Звездица, Кристина, Кристиана, Младенка, Рада, Радина, Радка, Радомира, Радосвета, Радослава, Радостина, Христалина, Христина, Христинка.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK