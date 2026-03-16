Майкъл Б. Джордан спечели наградата „Оскар" за най-добър актьор за ролята на братя близнаци във вампирската драма „Грешници" - двойно изпълнение, определено от специалисти като „рядко срещано за кинозвезда".

Джордан надмина Тимоте Шаламе, чиито шансове рязко спаднаха след скандалните му коментари за балета и операта, Леонардо Ди Каприо, Вагнер Моура и Итън Хоук.

Надпреварата за трофея за най-добър актьор до голяма степен се свежда до Тимъти Шаламе и Майкъл Б. Джордан - но Джордан току-що грабна наградата!

Снимка: Getty Images

39-годишният актьор излиза на сцената, за да приеме „Оскар“ за главната си роля в „Грешници“, филм за вампири, изпълнен със социални коментари.

Любопитното е, че Джордан не играе само една роля във филма. Той играе две: близнаци, който коренно различни като личности. Единият от братята, Смоук, е отговорен и спокоен. Другият, Стак, е страстен и импулсивен.

За да запази личностите на двамата герои разделени, Джордан използва редица тактики, дори носейки твърде малки обувки, за да улови дискомфорта на Стак. Това е амбициозно двойно по-голямо изпълнение за Джордан, който беше номиниран за „Оскар“ за първи път тази година.

Снимка: Getty Images

„Стоя тук благодарение на хората, които бяха преди мен: Сидни Поатие, Дензъл Уошингтън, Хали Бери, Джейми Фокс, Форест Уитакър, Уил Смит“, каза Джордан.

