Да имаш внуци е огромно щастие - те носят нов смисъл в ежедневието, връщат радостта от малките неща и изпълват сърцето с топлина и гордост. Внуците са връзката между поколенията – живо доказателство за продължението на семейството и любовта, която се предава напред във времето.

Ето защо певицата Кристина Димитрова е толкова радостна от факта, че е баба - при това на трима внука. Тя не крие емоциите си често споделя публично колко благодарна е за това щастие.

Наскоро изпълнителката имаше нов повод за усмивки и радост – първият рожден ден на най-малкия наследник на фамилията Георги. Детето е от по-малкия син на певицата - Мартин, който се ражда от брака ѝ с покойния Георги Димитров, капитан на националния отбор по футбол.

Семейството отбеляза събитието с парти в столично заведение – с цветна торта, балони и много смях. Сред присъстващите, разбира се, бяха и останалите двама внуци на Кристина Дамян, дете на големия ѝ син Димитър от връзката ѝ с Иван Тенев, както и Ая, която е по-голямата сестричка на Георги.

Снимка: https://www.facebook.com/KristinaDimitrovaOfficial

Гордата баба не пропусна да сподели и от снимки от рождения ден на малкото внуче, което тя гальовно нарича "на баба любовчето“. А към кадрите остави емоционално послание:

„Честит първи рожден ден наше слънчице! Преди една година ти се появи в живота ни и го изпълни с толкова любов, смях и щастие. Всеки твой поглед, усмивка и малка крачка правят дните ни по-красиви и специални. Пожелаваме ти да растеш здрав, щастлив и обичан, да откриваш света с любопитство и винаги да носиш тази чиста детска усмивка. Обичаме те безкрайно!“

Снимка: https://www.facebook.com/KristinaDimitrovaOfficial

Освен рождения ден на Георги, Кристина Димитрова имаше и още един повод за семейно щастие в последния един месец. Синът ѝ Димитър също отбеляза своя рожден ден. И тогава изпълнителката отправи най-мили думи на обич:

„Честит рожден ден, мое момче! Нека животът ти бъде изпълнен с щастие, късмет и сбъднати мечти. Гордея се с човека, в който се превръщаш всеки ден."

За какво е готова бабата за своите внуци - вижте във видеото една история от "Бригада нов дом":

