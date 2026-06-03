Днес е изключително емоционален ден за Милица Гладнишка. Обичаната актриса, певица и водеща отбелязва своя 50-ти юбилей! По този повод тя е в студиото на „Преди обед“ – където с много усмивки споделя емоциите си в този важен за нея ден.

"Тя е колекционерка, звездобройка, орнитоложка и какво ли още не!“ Така водещите посрещат актрисата и бързат с изненадите – подаръци и прекрасни пожелания.

Милица не крие годините си, дори напротив – приема ги с усмивка. „Още повече, че изчислих наскоро биологичната си възраст и се оказа, че съм на 44 г. А ако спра да пуша цигари, мога да стига и до 34 г.“, шегува се тя. И обещава, че когато навършва 100, отново ще гостува в предаването.

Следва най-голямата изненада за рожденичката. В студиото на „Преди обед“ се появява нейната сестра Емилия. Двете, както се оказва, имат изключително силна връзка, а освен това и уникална физическа прилика. „Често ни бъркат, въпреки че тя е по-висока и с руса коса“, казва Милица.

Емилия е не по-малко артистична от своята сестра – тя е музикант, професионален виолист, както и художник. Тя и Милица се впускат в спомени: от най-ранно детството и тийнейджърските години, когато често влизат в пререкания, чак до днес, когато пък ги бъркат на улицата заради приликата им.

Обичат често да пътуват заедно, дори съвсем наскоро са посетили Италия. „Събрахме още спомени и си купихме много неща – покривки, зехтин, вино“, разказват те. А най-хубавите моменти са запечатали в снимки, които впоследствие споделят в социалните мрежи.

Още много са нещата, които Милица и Емилия разказват за моментите си заедно, както и за бъдещите си работни и творчески начинания.

А атмосферата в студиото става още по-емоционална, когато чрез видео връзка се включва актрисата Милена Маркова-Маца и когато, най- неочаквано се появява Сашо Кадиев. Той буквално влита, прегръщайки Милица и поднасяйки ѝ прекрасен "звезден" подарък.

Какъв е подаръкът и какво още се случи – гледайте във видеото: