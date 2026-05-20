Редица медии все по-усилено съобщават в последните месеци за истинска „инвазия на пауни“ в италианския курортен град Пунта Марина. Твърди се, че десетки от тези впечатляващи птици обикалят свободно из малкия курорт – и причиняват шум и замърсяване, а понякога се държат доста заплашително с хората.

Всичко това може да звучи невероятно. Но е факт. А местните жители буквално са „вдигнали ръце“ от пернатите животни.

Пауните на Пунта Марина

Ако сте чували за красивия малък град Пунта Марина, разположен в Северна Италия, близо до град Равена, вероятно знаете и за пауните, които вече са се установили там. Птиците са се заселили трайно в крайбрежния курорт на италианското адриатическо крайбрежие още през 2022 г.

За посетителите величествените птици са екзотична атракция и популярен обект за снимки. Но жителите на Пунта Марина отчаяно желаят животните да изчезнат от улиците.

„Заложници на едрите птици“

На този етап става дума за настояща популация, която според оценки е над 100 пауна. В онлайн репортаж от предаването на RAI „La Vita in Diretta“, жителите описват района като „заложник на пауните“. Интервюираните не оставят съмнение - те смятат присъствието на птиците за сериозно неудобство.

Проблемите, които описват в материала, варират от нощно шумово замърсяване, замърсяване с изпражнения до щети по покриви, автомобили и градини. Ситуацията е още по-лоша през размножителния сезон през пролетта и началото на лятото – тогава пауните ставата буквално нетърпими заради силните крясъци, нощната активност и агресивно поведение.

Откъде идват пауните

Според репортаж във вестник „Il Resto del Carlino“, първите пауни се появяват в района около Равена около 2014 г. В следващите години популацията значително нараства, особено по време на епидемията и ограниченията заради COVID-19. През този период птиците са били подложени на значително по-малко смущения и са могли свободно да се разпространят в околните райони.

Община Равена си сътрудничи с организацията за защита на животните CLAMA и осигурява средства за мерки като образователни кампании, наблюдение и грижи за животните. CLAMA подчертава, че няма спешна ситуация и че като цяло проблемът се преувеличава. В социалните мрежи обаче се наблюдава емоционално напрежение и нажежен конфликт по темата.

Обсъждат се и по-крайни мерки, като по-строг контрол върху популацията и възможно преместване на птиците. Засега ежедневното съжителство с пауните се свежда главно до табели в града, които молят посетителите и жителите да не ги хранят и да държат дистанция. Целта всъщност е да се управлява съжителството между хора и пауни.