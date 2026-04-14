Женската горила Фату - най-възрастният в света представител на вида, живеещ в плен, отпразнува своя 69-и рожден ден в зоопарка в Берлин и получи специална почерпка от чери домати, цвекло, праз и марули, съобщи Асошиейтед прес. Торта обаче не е имало, защото сладкишите не са полезна за остаряващия примат.

Фату - горила с история, която живее в зоопарк

Фату пристига в зоопарка в тогавашния Западен Берлин през 1959 г. Смята се, че тогава тя е на около две години, въпреки че точната дата на раждането ѝ не е известна. Горилите живеят около 35-40 години на свобода, но по-дълго, когато са в плен. Горилата стана най-старият обитател на зоопарка през 2024 г. след смъртта на фламингото Инго. Смята се, че птицата е била на около 75 години, преди да почине и е живяла в зоологическата градина от 1955 г.

Фату вероятно е родена в дивата природа в Западна Африка. Според Книгата на рекордите на Гинес френски моряк я е взел от Африка и я е разменил, за да покрие разходите си в бар в Марсилия, Франция. После френски продавач на животни я продал на зоологическата градина в Берлин.

През 1974 г. тя ражда Дуфте, първата горила, родена в Берлинския зоопарк. Въпреки че дъщеря ѝ почина през 2001 г., внучката на Фату, Мепенци, все още ѝ прави компания в Берлин. Към 2026 г. тя има поне три пра-пра-правнуци.

„Много се гордеем, че вече повече от половин век можем да приютим животно при нас. Радваме се, че Фату е в толкова добро здраве въпреки възрастта си“, казва директорът на зоопарка Андреас Книрием на един от предишните ѝ рождени дни.