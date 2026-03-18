Берлинската зоологическа градина се радва на нова звездна обитателка – новороденото суматранско тигърче, на име Лили, което за по-малко от ден се превърна в сензация сред посетители и любители на животните по света.

Малката Лили е родена на 2 януари и вече е на около два месеца и половина. Тя живее заедно с майка си Майанг в зоопарка Tierpark в Берлин, където наскоро бе представена официално пред публика.

Името ѝ е избрано след специално гласуване – посетители са предложили над хиляда различни варианта, а финалният избор е направен от жури на зоопарка.

Първи игри и любопитни моменти

Снимки на суматранското тигърче, разпространени от Reuters, показват колко игрива и жизнена е тя. В един от кадрите малката Лили закачливо хапе опашката на майка си – типично поведение за малките хищници, които тепърва опознават света.

На други фотоси Лили се гушка до Майанг и спокойно почива до нея в заграждението, което подсказва, че се развива добре и е под грижовното наблюдение на майка си.

Суматранските тигри са критично застрашен вид – в дивата природа са останали по-малко от 600 индивида. Затова всяко новородено тигърче в зоопарк е не просто радостна новина, а и важен принос към усилията за опазване на вида.

Появата на Лили вече привлича огромен интерес и се очаква тя да се превърне в любимка на посетителите. Освен че радва с чар и игривост, малката тигрица напомня колко крехък е балансът в природата – и колко важни са усилията за опазване на дивите животни.

Появата на тигърчето Лили несъмнено се превръща в една от най-хубавите новини за годината.

