Малкото маймунче на име Пънч от Япония успя да разтопи сърцата на хората по целия свят. След като видеата с него, в които други маймуни го тормозят, а майка му го отхвърля, станаха водеща тема в интернет пространството, множество онлайн потребители се питат защо природата е устроена така. Ето какъв е отговорът.

Маймунчето е японски макак и е родено е през юли 2025 г. в зоологическата градина в Ичикaва. След като майка му го е изоставила, зоопарковите служители му дали плюшена играчка – орангутан – за утеха.

Без майчина грижа, която да му помогне да се социализира с останалите маймуни, Пънч започнал да се привързва към играчката. Видеата показват как по-големи маймуни го дърпат и гонят в ограждението. В ранните клипове се вижда как Пънч се скита сам с играчката след като другите маймуни го отблъснали и я стиска здраво, докато го тормозят. Публиката за кратко се зарадвала, когато се появили нови видеа с друга маймуна, която го чисти и утешава.

Снимка: Reuters

Но само няколко дни по-късно се появило ново видео, където Пънч отново е мишена – този път голяма маймуна го дърпа агресивно в кръг, докато той избягва и се крие зад камък, прегърнал своята играчка.

Тези видеа предизвикаха въпроси защо майките маймуни изоставят бебетата си. Експертката по примати Алисон Бихи от Австралийския национален университет обяснява пред The Guardian, че това е рядко, но може да се случи при определени условия – като възраст, здравословно състояние или липса на опит.

Снимка: Getty Images

В случая Пънч е първото бебе на майка си, което означава, че тя е била неопитна. Освен това служителите в зоопарка отбелязват, че той се родил по време на гореща вълна, което било стресираща среда. При такива условия майките понякога мислят за собственото си здраве и бъдещи бременности, вместо да се грижат за бебе, чието здраве може да е застрашено.

След изоставянето му, от зоопарка опитали различни неща, за да му даде утеха – включително навити кърпи, които Пънч да стиска, преди да изберат плюшената играчка.

„Бебетата японски макаци веднага се привързват към тялото на майка си, за да изградят мускулна сила и да се чувстват сигурни. Но тъй като Пънч е бил изоставен, той нямал нищо, за което да се хване“, казва служителят на зоопарка Коске Шикано.

Той добавя: „Помислихме, че ако играчката прилича на маймуна, може по-късно да помогне на Пънч да се интегрира в групата.“

Бихи обяснява, че плюшеният орангутан може да действа като „обект на привързаност“, особено защото Пънч е едва на шест месеца и вероятно все още се нуждае от кърмене.

Снимка: Getty Images

Що се отнася до поведението на другите маймуни спрямо Пънч, Бихи казва, че „не става дума за тормоз или ненормално поведение, а за нормални социални взаимодействия“. Японските макаци имат строги йерархии – по-високопоставените семейства упражняват доминация над по-низшите. Дори и с майка си, Пънч вероятно отново е щял да среща агресия. Без майка си обаче, той може да не научи как да се подчинява правилно, което може да има дългосрочни последствия за социалната му интеграция като възрастен.

Карла Личфийлд, психолог по опазване на животните от Университета в Аделаида, посочва, че този вид бозайници са умни и затова се използват за биомедицински и невронаучни изследвания в Япония. Те също понякога се убиват, защото нападат посеви.

Напоследък зоопаркът се пълни с посетители, дошли да видят Пънч. Поради това са въведени по-строги прегради и са помолили хората да бъдат тихи, да не използват стълби или стативи и да не се задържат дълго пред ограждението.

„Но се надяваме милионите харесвания и внимание в социалните медии да не засилят проблема с незаконната търговия с бебета маймуни като екзотични домашни любимци. Маймуните растат бързо – Пънч ще стане възрастен след четири години – и хората вече не ги намират за сладки и лесни за отглеждане. Маймуните принадлежат към своите. Те са социални същества и трябва да бъдат със собствения си вид, за да процъфтяват психически и физически.“

Пънч не е първото животно от зоопарк, което печели глобално внимание – младата пигмейска хипопотамка Му Денг в Тайланд плени сърцата на хората през 2024 г. със своето упорство.

