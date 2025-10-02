Бебе елен от зоопарка в Ню Йорк бързо стана популярно в мрежите със своите миниатюрни размери и очарователен вид, наподобяващи досущ анимацията "Бамби". Смятан за най-малкия вид елен в света, той привлича вниманието както на посетителите, така и на любителите на животните в социалните мрежи.

Видът Pudu puda, често наричан южен пуду или чилийски пуду, изглежда като типичен герой от детска приказка или филм. Той е сред най-малките елени в света и определено очарова цял свят със своето вълшебно излъчване.

Бамби в истинския живот

В Queens Zoo, Ню Йорк, беше родено малко пуду еленче, което прикова вниманието на любители на природата и любители на сладките животинки. То се е родило през месец май и тежало около 0.9 кг, което е изключително малко за елен.

Въпреки че от зоопарка не са измислили име на еленчето, потребителите в социалните мрежи бързо решиха - Бамби, като детската класика.

Зоопаркът работи по програма Species Survival Plan (SSP) - целта е да се създаде генетично разнообразна популация, като някои малки могат да бъдат прехвърляни в други зоопаркове според нуждите на програмата.

От 2005 г. насам в Queens Zoo са се родили вече няколко pudu мъничета, което потвърждава успехите в опазването на този вид.

Любопитни факти за вида

Висомината му достига около 35–45 см височина, а дължината на тялото не надхвърля 85 см. Възрастните индивиди също са сравнително дребни и на тегло - тежат между 6.5 и 13.5 кг.

Краката им са къси и здрави, туловището също е късо. Мъжките имат малки шипове (рога) дълги около 60–90 мм, които сочат назад, за да не се закачат за гъстата растителност.

Снимка: https://www.instagram.com

Цветът на козината на възрастните се променя според сезоните - предимно е кафява, с червеникави тонове. Малките елени се раждат с три реда светли точици по гърба и бедрата, които служат като маскировка сред листата и изчезват обикновено към 8-та седмица от живота им.

Видът е класифициран като Near Threatened (почти застрашен) заради загуба на местообитания, увреждания и болести.

Бял елен в Карловско - вижте в следващото видео.

