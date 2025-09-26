В сърцето на Коста Рика, в центъра за опазване на ленивци и диви животни, се намира Моле - бебе двупръст ленивец, който бързо спечели сърцата на хората по целия свят. Неговата история зарадва интернет пространството, когато потребителите видяха снимки на очарователната му усмивка.

Спасителната акция

Моле е спасен през юни 2024 г. в Коста Рика. Той пристига в приюта за диви животни заедно с майка си, която обаче е тежко ранена - с отворена фрактура, довела до некроза и сепсис.

Въпреки усилията на ветеринарите майката умира при пристигането, оставяйки Моле осиротял и изплашен. Малкото ленивче, само на няколко дни, е прието под постоянните грижи на екипа, който му осигурява топло легло и специално адаптирано мляко, за да може да оцелее.

Моле е настанен в приюта Kids Saving the Rainforest, разположен в гъстата тропическа гора край националния парк Мануел Антонио в Коста Рика. Този природозащитен център, основан от активисти през 1999 г., спасява, изследва и възстановява в дивата природа ранени или изоставени диви животни като ленивци, маймуни и папагали.

Благодарение на грижите от екипа специалисти там той бързо започва да се възстановява, както отбелязват доброволците, Моле „постепенно става все по-силен“.

Развитие

Под грижите на опитния екип Моле се развива добре както физически, така и психически. Освен храната приютът предлага на бебето ленивец и игрови приспособления, които да възпитават естествените му навици за катерене. Всички спасени бебета ленивци получават големи плюшени играчки като заменител на родителската топлина. Моле дори се привързва много към своя любим мечок и буквално не се отделя от него.

Снимка: https://www.instagram.com



Те гарантират утеха и спокойствие в първите месеци след осиновяването му. В същото време екипът постепенно тества способностите му за оцеляване: Моле упражнява нови умения, подготвяйки се за живот в природата, когато го пуснат в естествения му хабитат.

Денонощната подкрепа на екипа дава резултат – малкият ленивец расте все по-устойчив на предизвикателствата, а милата му усмивка и верният плюшен приятел продължават да стоплят сърцата на всички, които се грижат за него.

Най-старият ленивец, Ян - вижте в следващото видео.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK