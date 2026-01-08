Възползвал ли се е Брадли Купър от хирургическа намеса за подобряване на външния си вид? 51-годишният актьор от „Маестро“ опроверга слуховете в епизод на подкаста SmartLess.

Купър се присъедини към водещите Джейсън Бейтман, Шон Хейс и Уил Арнет за епизода. В един момент Арнет си спомни случай, когато е бил помолен да назове едно нещо за Купър, което хората не знаят за него.

„Казах: „Ами, има много. И тогава щях да кажа, че защото непрекъснато четем, всички мислят, че Брадли си е правил пластични операции. Всички продължават да го казват. Аз им казвам: „Това, което хората не знаят, е, че не си е правил.“ Нали?“, каза Арнет.

Бейтман поясни: „Че не е.“ На което Арнет отговори: „Да. Разбира се, че не е.“

Снимка: Getty Images

„Не, през последните няколко седмици при мен идват хора“, каза Купър, обяснявайки: „Те казват: „О, изглеждаш добре! Да. Да, но това е лудост...“.

Арнет го подкрепи: „Но това ме накара да се замисля... Ядоса ме, защото хората го казват постоянно и е забавно. Всички си мислят, че знаят. Знаеш, чел си тези глупости.“

Купър е бил обект на спекулации за пластична хирургия, но не ги е обсъждал публично до гостуването си в подкаста на дългогодишния си приятел Арнет. Актьорът обаче направи няколко публични изяви през последните седмици, докато промотира „Is This Thing On?“, най-новият му филм като режисьор, в който участват Арнет и Лора Дърн като двойка на ръба на развод.

Купър е забелязан и с половинката си Джиджи Хадид. Съвсем наскоро двойката, която е романтично свързана от октомври 2023 г., се наслади на следобедна прожекция на бродуейската пиеса „В очакване на Годо“ на 20 декември.

На снимка, споделена от продукцията, Купър и Хадид позираха със звездите на шоуто Киану Рийвс и Алекс Уинтър, заедно с Джеси Ааронсън, Брандън Дж. Дирдън, Майкъл Патрик Торнтън и Франклин Понджио, които също участват в продукцията.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER