Светът се сбогува с една от най-великите природозащитнички на нашето време. Дейм Джейн Гудол почина на 91 години, оставяйки след себе си наследство, което далеч надхвърля научните среди. 

Тя не беше просто изследовател на шимпанзета - тя беше гласа на природата, учител и вдъхновение за милиони хора.

Ето с какво ще я помним вечно.

Пътят от детската мечта до Африка

Още като дете в Лондон, Джейн проявява необикновено любопитство към животните. Тази страст я отвежда в Кения, където съдбата я среща с археолога Луис Леейки. Именно той я изпраща в Танзания, в резервата Гомбе, където започва изследвания, които променят представата ни за животинския свят.

Жената, която промени науката

Гудол беше първата, която документира, че шимпанзетата използват инструменти – откритие, което тогава разтърси науката. Тя доказа, че нашите най-близки родственици имат индивидуалности, емоции и сложни социални връзки.

Нейните наблюдения показаха, че разделението „човек–животно“ е много по-условно, отколкото сме си мислели.

Снимка: Getty Images

От учен към активист

С времето Джейн насочва усилията си не само към науката, но и към опазването на планетата. Тя основа Jane Goodall Institute, създаде програмата Roots & Shoots, която ангажира младите хора в екологични каузи, и беше посланик на мира на ООН.

Навсякъде, където говореше, носеше едно и също послание – че всеки от нас може да бъде част от промяната.

Снимка: Getty Images

Уроците на Джейн Гудол

Тя ще остане в историята не само с научните си открития, а и с философията си за живота. Джейн ни учеше да:

  • Гледаме на природата като на учител, а не като на ресурс.
  • Вярваме в силата на малките стъпки, защото всяко действие има значение.
  • Съчетаем знанието с надеждата.
In memoriam: Какво остави след себе си природозащитничката Джейн Гудол?

Други интересни факти за живота ѝ

  • Джейн е започнала да практикува професията без да има формална академична степен, какъвто е стандартът за полеви изследвания.
  • Тя е давала имена на шимпанзетата, а не идентификационни номера. Това е било критикувано от някои учени като твърде „емоционално“, но точно тази практика ѝ помагала да гледа на шимпанзетата като личности.

Снимка: Getty Images

  • Синът ѝ, Хюго, е прекарал голяма част от детството си на територията на Гомбе, сред природата, животните, и научната работа на майка си.
  • Животът до последните ѝ дни е бил активен - дори на над 90-годищна възраст, Джейн продължава да говори публично, да участва в събития, да обикаля света като лектор и активист.

Снимка: Getty Images

Как шимпанзетата оцеляват в люта зима - вижте в следващото видео. 

