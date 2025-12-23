Броени часове ни делят от най-светлата и смирена вечер в годината – Бъдни вечер. Това е времето, в което домът се изпълва с аромата на тамян, сушени плодове и прясно изпечена питка. Както знаете, традициите гласят, че трапезата трябва да бъде постна и богата на ястия, които символизират плодородието и надеждата за новата година.

Ако има едно ястие, което неизменно присъства на българската маса и носи духа на родната традиция, това е зрелият фасул. Но за да бъде той наистина специален, най-добре е да го приготвяте на бавен огън – така, както са го правили нашите баби. Глиненото гърне е тайната съставка, която придава на боба онзи плътен, землист вкус и мекота, които ни връщат в детството.

Предлагаме една класическа рецепта за боб в гърне, която не само ще впечатли семейството ви със своята визия, но и ще се превърне в акцент на празничната ви вечеря.

Традиционен боб в глинено гърне

Това ястие е изключително атрактивно при поднасяне, а бавното къкрене в керамичния съд позволява на всички подправки да разгърнат своя аромат.

Необходими продукти

2 ч. ч. зрял фасул

1 глава кромид лук

½ стрък праз

1 морков

1 ч. л. сух джоджен

1. ч. л. чубрица

4-5 с. л. олио

1 с. л. червен пипер

Начин на приготвяне:

Бобът се накисва във вода за една нощ. На сутринта се измива под течаща вода и се изсипва в дълбоко глинено гърне с капак. Нарязват се на дребно лукът и морковът и се добавят към боба. Подправките и половината олио също се слагат и се разбъркват. Гърнето се слага във фурна или на котлон да ври, докато фасулът омекне. Останалото олио се сгорещява в дълбок тиган и в него се запържва ситно нарязаният праз. Прибавя се червеният пипер при непрекъснато бъркане. Сипват се и 2 черпака от сварения фасул. Съдържанието на тигана се връща в гърнето. Разбърква се и се осолява на вкус. Оставя се да ври още 10-ина минути.

