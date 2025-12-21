Ако търсите перфектното ястие, което едновременно да гали небцето и да се грижи за фигурата ви, елдата с гъби е точното попадение. Макар често да я свързваме с домашната кухня, тази рецепта носи духа на Източна Европа и вековни традиции.

Любопитното е, че елдата всъщност не е житно растение, а семе, роднина на репичките, което я прави естествено безглутенова и изключително лека за стомаха. В комбинация с ароматни гъби, тя се превръща в питателно вегетарианско изкушение, което е било ценено дори в старите манастири заради своята засищаща сила по време на пости.

Навлизаме в последните дни от Рождественските пости, в които се забранява консумацията на риби и морски дарове. Това е най-стриктният период за постене, когато се консумира само растителна храна с олио, затова ви предлагаме една много вкусна рецепта.

Ето рецепта за елда с печурки:

½ ч. ч. елда

250 г гъби печурки

1 голяма глава кромид лук

2-3 скилидки чесън

1 чушка

1-2 с.л. олио

2-3 стръка свеж магданоз или копър по желание

Начин на приготвяне:

Гъбите се нарязват на плочки и се слагат в сгорещеното олио. Лукът и чесънът се нарязват на ситно и се прибавят към гъбите. Задушават се в мазнината до златисто. В сух дълбок тиган елдата се запича, докато се появи лек орехов аромат, след което се залива с две чаши топла вода. Овкусява се с черен пипер и сол. Сварената елда се смесва със задушените зеленчуци и се разбърква. Поръсва се с копър или магданоз по желание.

Спазват ли Коледните пости българите и как - вижте във видеото. А още идеи за постни рецепти ето тук:

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK