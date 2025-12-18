Елдата влиза в много диети, защото не съдържа глутен. Кашата от елда е засищащо вариво, което бързо се приготвя. Може да се консумира, както за закуска, така и за вечеря, защото съдържа пектин, който помага за отстраняване на токсичните и ненужни вещества от организма. Препоръчва се срещу висок холестерол, остеопороза, хипертония, диабет, косопад и чупещи се нокти.

Рецепта за каша от елда за 4 порции

Необходими продукти

2 чаши елда

4 чаши вода

4 с.л. белен сусам

1/2 ч.л. смлян кимион

2 с.л. сладка царевица

3-4 черни маслини

1 лимон

Начин на приготвяне

Зърната елда се сваряват във вода, докато се разпукнат. След това се измиват под студена вода в гевгир.

Към сварената елда се прибавя сусамът. Овкусява се със смлян кимион, чийто пикантен вкус подобрява апетита. Добавят се царевичните зърна и маслините без костилки, нарязани на колелца.

Към всяка порция може де се предложи четвъртинка лимон. Според вкуса се добавя и сол.

От елда може да си приготвите полезен постен десерт. Към сварената и прецедена елда, описано по-горе, може да прибавите 2 лъжици домашно сладко, сушени плодове по избор и маково семе.

Рецепта за елда със зеленчуци по сибирски - вижте в следващото видео.

