Елдата влиза в много диети, защото не съдържа глутен. Кашата от елда е засищащо вариво, което бързо се приготвя. Може да се консумира, както за закуска, така и за вечеря, защото съдържа пектин, който помага за отстраняване на токсичните и ненужни вещества от организма. Препоръчва се срещу висок холестерол, остеопороза, хипертония, диабет, косопад и чупещи се нокти.
Рецепта за каша от елда за 4 порции
Необходими продукти
- 2 чаши елда
- 4 чаши вода
- 4 с.л. белен сусам
- 1/2 ч.л. смлян кимион
- 2 с.л. сладка царевица
- 3-4 черни маслини
- 1 лимон
Начин на приготвяне
Зърната елда се сваряват във вода, докато се разпукнат. След това се измиват под студена вода в гевгир.
Към сварената елда се прибавя сусамът. Овкусява се със смлян кимион, чийто пикантен вкус подобрява апетита. Добавят се царевичните зърна и маслините без костилки, нарязани на колелца.
Към всяка порция може де се предложи четвъртинка лимон. Според вкуса се добавя и сол.
От елда може да си приготвите полезен постен десерт. Към сварената и прецедена елда, описано по-горе, може да прибавите 2 лъжици домашно сладко, сушени плодове по избор и маково семе.
