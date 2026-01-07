Кендъл Дженър официално бе обявена за глобален посланик на ароматите на Emporio Armani Beauty, с което модната къща открива нова глава в света на парфюмерията. Сътрудничеството обединява характерната елегантност на марката с модерното излъчване и глобалното влияние на супермодела.

Лицето на новото партньорство е ароматът Power of You Eau de Parfum, който въплъщава сила, увереност и индивидуалност. Премиерата му е насрочена за 20 януари и поставя акцент върху вътрешната енергия и самоувереността като основни ценности.

Кампанията

Рекламната кампания е заснета в кинематографичен стил и представя Кендъл Дженър в серия от емоционални и силно въздействащи кадри. Визуалната концепция залага на контраста между уязвимост и сила, като подчертава идеята, че истинската увереност идва отвътре.

Аромат, който остава отпечатък

Power of You Eau de Parfum е чувствен и наситен аромат с модерно звучене. В композицията му се преплитат свежи и плодови нотки, които преминават в цветна сърцевина и завършват с топла, дълготрайна основа. Флаконът впечатлява с наситения си рубинен цвят и златисти детайли, символизиращи връзката между енергията и елегантността.

Нов етап за Emporio Armani Beauty

Ароматът Power of You е сред последните големи проекти, одобрени лично от Джорджо Армани, което придава допълнителна емоционална стойност на представянето му.

