Кайли Дженър изпрати 2025 година с емоционално послание, което разчуства хиляди фенове. Тя сподели моменти от изминалите месеци - бляскави кадри, но и уютни семейне мигове. А визията на малката Сторми определено успя да развълнува всички.

Дженър публикува трогателната колекция от снимки в своя Инстаграм профил, а на един от кадрите, Сторми е облечена в сладка пижама, а лицето й е покрито със стикери – детайл, който ясно показва стремежа на Кайли Дженър да запази личното пространство на детето си, въпреки публичния си живот. Снимката придава на публикацията топъл и непринуден характер, далеч от типичния за инфлуенсърската култура блясък.

В описанието към поста Кайли споделя, че е загубила много от снимките си от 2025 г., но въпреки това е решила да направи малък визуален разказ за годината. Сред останалите кадри се виждат селфита, моменти с приятели, празнични декорации, домашни любимци и снимки със сестра ѝ Кендъл Дженър, които подчертават близките семейни отношения.

Вълна от реакции - феновете я обичат!

Публикацията предизвика вълна от реакции от фенове и близки, включително и от сестра ѝ Клои Кардашиян, която изрази подкрепата си в коментарите. Обзорът на годината съвпадна и с появата на Кайли Дженър на голямо светско събитие заедно с партньора ѝ Тимъти Шаламе, което допълнително привлече общественото внимание.

С този личен поглед към 2025 г. красивата Дженър за пореден път показа баланса, който се стреми да поддържа между публичния си образ, майчинството и желанието да съхрани личното семейно щастие.

