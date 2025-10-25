Кайли Дженър сподели, че именно дъщеря й Сторми ѝ е дала куража да излезе на модния подиум по време на ревюто на Coperni в рамките на Парижката седмица на модата. За звездата това е било едновременно мечтан и изключително вълнуващ момент.

Събитието се проведе в замък, превърнат в приказна сцена за представянето на колекцията Ready-to-Wear за пролет 2025. Кайли откри дефилето, облечена в елегантна черна бална рокля с дълги ръкавици – визия, която съчетаваше класика и модерен минимализъм.

Вдъхновението от майчината любов

В интервю след шоуто тя призна, че е била силно притеснена преди появата си, но мисълта за дъщеря ѝ Сторми й помогнала да преодолее страха. Според нея присъствието на детето в публиката било решаващо – то ѝ вдъхнало спокойствие и увереност да се изправи пред прожекторите. „Знаех, че ако тя е там, няма да се откажа. Сторми ми даде силата да изляза и да го направя“, сподели Дженър.

Моментът беше символичен – не просто модна поява, а лична победа. За Кайли това е доказателство, че майчинството може да бъде източник на вдъхновение и сила, а не пречка за професионалното израстване. Малката Stormi, едва на шест години, вече играе важна роля в живота и кариерата на майка си.

Снимка: Getty Images

Дженър описва преживяването като „мечта, която се сбъдва“, но признава, че зад блясъка стои голяма доза вълнение и преодоляване на несигурност. С дефилето за Coperni тя показа нова, по-зряла страна от себе си – такава, в която увереността идва не от славата, а от любовта и подкрепата на семейството.

Снимка: Getty Images

