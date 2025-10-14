Кайли Дженър официално влезе в нова ера – тази на поп звездата! Дженър публикува видеоклип с куплет от новото поп парче „Fourth Strike“ в официалния си YouTube канал.

Само дни след като бе заснета в Лос Анджелис с перфектно стегнат корем, демонстрирайки топ форма след завръщането си от Ню Йорк, Кайли хвърля истинска бомба. Звездата официално навлиза на музикалната сцена, съобщава People.

28-годишната Кайли обяви парчето по-рано през деня в Instagram, споделяйки обложката на песета. Парчето носи чувствена електро-поп атмосфера, а в нея Дженър дори прошепва „King Kylie“ – препратка към нейния емблематичен стил от 2014 г. с дръзки прически и силен грим.

Кайли Дженър

Дженър е експерт по естетична медицина – основател и обучител, специализиран във филъри и мезотерапии.

Тя е утвърден модел и инфлуенсър.

Създател е на специализирана академия, която предлага курсове и обучения в сферата на козметиката, естетичната дерматология и личностното развитие.

С пускането на „Fourth Strike“, Кайли Дженър не просто дебютира като певица, а слага край на една от най-големите мистерии в поп културата от 2016 г.

Припомняме, че преди осем години, когато музикалното дуо Terror Jr. пусна хита си „Three Strikes“, веднага плъзнаха слухове, че Кайли Дженър тайно е водещата им вокалистка. Феновете бяха сигурни, че гласът, който чуват, е нейният. Въпреки че тогава грим магнатът категорично отрече да има нещо общо с групата, днес тя официално си сътрудничи с тях в „Fourth Strike“.

Сякаш за да подчертае това носталгично завръщане, Кайли наскоро възроди и друго от емблематичните си творения от 2016 г. – видеото „Glosses Part 2“, което е продължение на старо промо за нейните гланцове за устни.

Музиката не е единствената област, в която Кайли се връща към корените си. Цялата тази нова ера е посветена на стила „King Kylie“ от 2014 г. – времето на силния грим и експерименталните прически.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK