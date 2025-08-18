Кайли Дженър и Тимъти Шаламе се превърнаха в една от най-обсъжданите звездни двойки през 2025 г. – от бурния си старт на годината по време на наградния сезон до твърденията, че „практически живеят заедно“.

Двамата започнаха връзката си през април 2023 г., но повече от две години по-късно тя е разтърсена от слухове за раздяла, пише списание "Мари Клер".

Спекулациите се появиха след като в продължение на месец двойката не беше засичана публично заедно, включително и по време на 28-ия рожден ден на Дженър. Допълнителни съмнения предизвикаха публикациите ѝ в социалните мрежи – тя сподели скрийншотове от песни с тъжна тематика, сред които Lover, You Should’ve Come Over на Джеф Бъкли и Crying, Laughing, Loving, Lying на Лаби Сифри.

Ситуацията се нажежи още повече, когато близката ѝ приятелка Хейли Бийбър остави коментар под поста на Дженър за празника с посланието: „28 е по-добре, обещавам.“ Това накара феновете да повярват, че Кайли е имала трудна година, което само усили слуховете.

И макар нито Дженър, нито Шаламе да са коментирали директно раздялата, Кайли изглеждаше готова да заглуши клюките, като публично подкрепи актьора. Той публикува трейлъра на новия си филм Marty Supreme в Инстаграм, а Дженър беше сред първите, които харесаха поста – ясен знак за солидарност.

Не е ясно защо Шаламе е пропуснал рождения ѝ ден, но Кайли отпразнува празника заобиколена от близките си.

„Най-добрият рожден ден досега,“ написа тя. „Толкова съм благодарна на семейството и приятелите си, че направиха този уикенд специален и изпълнен с любов. 28 се усеща прекрасно! На сестра ми Кендъл Дженър - благодаря ти от сърце, че организира всичко толкова перфектно. Истинска късметлийка съм.“

