Тимъти Шаламе изглежда експериментира с напълно нов външен вид, след като беше забелязан на плажа Shellona в Сен Тропе заедно с приятелката си Кайли Дженър в събота, 5 юли. Това, което най-много привлече вниманието на хората, бе новата му прическа - емблеманичните му къдрици липсваха.

Актьорът от Call Me By Your name заложи на удобството и комфорта за морската си разходка, облечен във футболна фланелка на националния отбор на Нигерия в зелено-бели райета, маслиненозелени карго шорти и снежнобели маратонки, като отново доказа своя усет към спортно елегантното.

Шаламе се появи не с една, а с две различни шапки - тъмносиня бейзболна шапка на Nike и зелено-бял бандана шал. Въпреки това, те не покриваха напълно главата му. Задната част на тила беше ясно видима и разкриваше, че красивите му вълнообразни коси са заменени от къса, изчистена прическа с преливане, която става все по-къса към тила. Освен новата прическа, актьорът е обръснал и емблематичния си мустак за перфектен завършек на визията.

Макар Шаламе все още да не е говорил публично за новия си външен вид, феновете не пропуснаха да коментират стила му в социалните мрежи с многобройни коментари, някои от които гласят:

„Бабушка Тими изглежда сладко“, написа фен в Reddit, а друг добави: „Дава силно бабушка кор вайб!“

Последното публична изява на Тимъти беше на 29 май по време на петия мач от Източната финална серия в НБА в Медисън Скуеър Гардън, Ню Йорк. Тогава Шаламе беше с доста по-дълга коса и забележим мустак. На 16 май, по време на шестия мач от втори кръг на плейофите, косата му дори падаше на челото и създаваше илюзията за бретон.

Колкото и да се опитва да прикрие новата си визия, феновете знаят, че рано или късно Тимъти Шаламе ще се появи, демонстрирайки дръзката си, но вече променена прическа.

