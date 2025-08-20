На 20 август е родена Деми Ловато. Тя става световноизвестна още като тийнейджърка след участието си в сериалите на Disney и хитовете „Camp Rock“.

Хороскопът на Алена за деня, в който е родена Деми Ловато. Какво очаква всяка зодия в любовта през месец август вижте във видеото. А ето тук вижте какво предстои на всички зодии днес.

ОВЕН

При семейните жени проблемите днес може да са с децата. Не е изключено да сте ревниви, заради дочути клюки. Бъдете търпеливи с любимия си и не настоявайте за сексуални удоволствия, ако му липсва желание.

ТЕЛЕЦ

Заведете любимия си на ресторант или гостувайте у приятели, които още не го познават, а е време да дадете гласност на връзката си, ако сте убедени, че това е търсеното щастие. Разнообразието ви е от полза. Сексът не е ваш приоритет в този ден, въпреки че партньора ви е настроен за интимни мигове.

БЛИЗНАЦИ

Умората не е оправдание за потиснатостта си. Вечерта почивката ще ви зареди със сили, особено ако сте с любимите си. Ако изпитвате желание да се отдадете на сексуални удоволствия, не се колебайте. Ще се почувствате ободрени.

РАК

Бъдете отговорни към себе си и към личния си живот. Опитите ви да се обвържете с нови сексуални партньори, въпреки че имате вече такива, ще ви донесат бъдещи душевни страдания.

ЛЪВ

Не забравяйте, че създадената хармония в семейството ви е гаранция за доброто ви самочувствие. Не изневерявайте, ако сте щастливи в брака. Възможно е ново увлечение, за съжаление неподходящо. Не си позволявайте сексуални забежки извън семейството, защото ще ви разкрият.

ДЕВА

Ако сте преценили, че човекът до вас, когото сте опознали е мечтания партньор, приятелството ви може да прерасне в любов. Влюбени сте, но не искате да се примирите, че се опитва да е водещ в отношенията ви, а това може да е ваше самовнушение.

ВЕЗНИ

Несемейните жени ще изживеят романтична любов. Ако смятате, че това е вашия избраник, дайте му възможност да се почувства щастлив и да е вашия закрилник. Сексуалните ви отношения са хармонични. Сексът с любимия ви премахва напрежението и умората.

СКОРПИОН

Вечерта оправете отношенията с близките си. Романтична среща ще подобри настроението ви. Любовта ви към обекта на вашите чувства е силна. Уговорете среща с любимите си хора, а сексуалните удоволствия ще бъдат вашата награда, ако сте я заслужили.

СТРЕЛЕЦ

Вечерта ще се радвате на хармония и спокойствие. Бъдете с любимите си хора и не се инатете, усамотявайки се. Не се надявайте на сексуални мигове, ако имате до себе си партньори, които са разстроени от свои преживявания.

Ако сте пропуснали да видите какво предстои за всяка зодия в любовта през месец август вижте във видеото тук:

КОЗИРОГ

Внимавайте с романтичните запознанства, мили жени, защото сте във властта на емоцията и нямате реална преценка за хората около себе си. Не изневерявайте. Сексуалните контакти със случайни партньори могат да доведат до нежелана бременност и бъдещи проблеми.

ВОДОЛЕЙ

Не пренасяйте лошото настроение от срещите на работното място и у дома. Запознанствата няма да донесат очакваната хармония и продължителна връзка. Любимия ви се притеснява заради нежеланието ви да му докажете чувствата си.

РИБИ

Звездите предупреждават несемейните, че е възможен край на романтично увлечение. Новите запознанства са причина да сте завладени от нечие излъчване. Не си позволявайте сексуален контакт още при първата среща, защото последствията ще бъдат необратими.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK