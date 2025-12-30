Новогодишната нощ е магическа. Ние сами създаваме тази магия до известна степен, като спазваме редица специални ритуали. Съществуват много суеверия относно това какво трябва да се прави на 31 декември, в нощта между 31 декември и 1 януари и на самия 1 януари, и какво категорично не трябва да се прави.

ТОП 10 новогодишни „забрани“

1. Преди да си пожелаете нещо за Нова година, не губете твърде много време в размисъл върху формулировката му. Избягвайте да използвате отрицателната частица „не“: например, вместо „да не съм болен“ е по-добре да използвате „да съм здрав“.

2. Традиционно, когато си пожелавате нещо, докато часовникът бие дванадесет, не казвайте на никого за него - нито по време, нито след новогодишните събирания (в противен случай то няма да се сбъдне).

3. Не можете да пришивате копчета в последния ден от годината - има много голям риск да не решите стари проблеми в новата.

4. Не се препоръчва да празнувате Нова година сами. Психолозите обаче съветват, че ако все пак възнамерявате да прекарате празника сами, е най-добре да стоите далеч от социалните мрежи в новогодишната нощ. Гледането на интересен филм или предаване е най-добрият вариант.

5. Не бива да празнувате празника в изцяло женска компания. Ако все пак плановете ви са точно такива, след биенето на камбанките трябва да честитите и на мъжете около вас. Психолозите имат малко по-различна теория по този въпрос – те просто не бива да прекарват Нова година с хора, които не харесват.

6. Не можете да празнувате празничната нощ със стари дрехи. Най-радикалната версия на това поверие е да не носите нови дрехи през цялата седмица преди празника, а след това, на 31 декември, да се облечете изцяло с нови дрехи.

7. Не можете да празнувате празника с празни джобове, иначе можете да забравите за просперитет и финансова стабилност през следващата година.

8. Не бива да вземате пари назаем в навечерието на 31 декември, а най-добре е да се опитате да не вземате пари назаем изобщо между 31 декември и 19 януари.

9. На новогодишната трапеза не трябва да има раци, омари или други морски същества (табуто не се отнася за рачешките рулца от магазина, защото те са имитиращ продукт). Обяснението е просто: ракообразните естествено се отдръпват назад и това е знак, че стари проблеми ще ви преследват през цялата година.

10. В навечерието на Нова година и на самия ден на Нова година ругатните (особено нецензурният език) са забранени. Създайте атмосфера на мир и добронамереност за няколко дни и според поверието тя ще продължи през цялата нова година.

